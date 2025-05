Si avvicina l’apertura del nuovo PARCO DELLA MUSICA DI MILANO

La città di Milano si prepara a un’estate all’insegna della musica dal vivo con il lancio di un nuovo progetto ambizioso: il Parco della Musica di Milano (PMM), un’iniziativa firmata Unipol Arena. Situato nei pressi di Linate, in via Enzo Jannacci, il PMM si estende su una vasta area di 70mila mq immersa nel verde, promettendo di diventare un punto di riferimento per gli amanti della musica.

Il PMM si distingue per la sua proposta artistica di livello internazionale con una line-up variegata e ricca di nomi di spicco del panorama musicale mondiale. Tra gli ospiti di questa estate troviamo i Nine Inch Nails e Kool & The Gang, che hanno scelto il Parco della Musica di Milano come unica data italiana delle loro tournée. Oltre a loro, apriranno i loro tour in Italia a Milano artisti del calibro di Massive Attack, Ozuna, Blonde Redhead e The Smashing Pumpkins. Particolare attesa è riservata all’esibizione dei The Who, che tornano nel capoluogo lombardo per la prima volta dal 2016.

L’apertura della rassegna è prevista per il 18 giugno con i Massive Attack, seguiti da Ozuna il 20 giugno. Si proseguirà il 24 giugno con i Nine Inch Nails, preceduti da Boys Noize come special guest. Kool & The Gang saranno sul palco il 29 giugno, seguiti da Blonde Redhead il 30 giugno, De La Soul il 2 luglio e Willie Peyote il 10 luglio. Un evento imperdibile sarà il concerto dei The Who il 22 luglio, mentre i Smashing Pumpkins chiuderanno la stagione il 30 luglio.

I biglietti per gli eventi del Parco della Musica di Milano sono già disponibili sui circuiti di prevendita abituali. Con un’offerta musicale unica e un ambiente inclusivo e accogliente, il PMM si prepara a diventare uno degli appuntamenti estivi più attesi dagli appassionati di musica dal vivo.