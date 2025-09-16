Sick Luke sconvolge le classifiche con il nuovo album “DOPAMINA”

Il celebre producer italiano, Sick Luke, si conferma come uno dei protagonisti indiscussi del panorama musicale. Il suo nuovo album da producer, “DOPAMINA,” pubblicato il 5 settembre da Carosello Records, ha già fatto registrare risultati straordinari. È ufficialmente il vinile più venduto della settimana secondo le classifiche FIMI/GfK ed è salito al secondo posto tra gli album più venduti in assoluto. Inoltre, ha conquistato il primo posto su Apple Music e si è posizionato al quarto posto su Amazon Music. Nel weekend di lancio, “DOPAMINA” è stato il quarto album più ascoltato al mondo su Spotify.

Sick Luke, già noto per le sue rivoluzionarie produzioni musicali, ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale, tra cui Alfa, BLANCO, Capo Plaza, e Clams Casino, famoso per le sue collaborazioni con artisti come The Weeknd e A$AP Rocky.

L’album comprende tredici tracce che fondono stili diversi e voci significative, rendendo “DOPAMINA” un’esperienza musicale unica e imperdibile. Le canzoni “LE DONNE,” “MONEY MACHINE,” “MAYDAY” e “DA QUANDO CI SEI TU” hanno totalizzato quasi 75 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Sick Luke condivide sui social le sfide che ha incontrato durante la produzione dell’album, un processo iniziato tre anni fa. “DOPAMINA è il mio secondo album da producer e dietro c’è stato un lavoro enorme… Ogni progetto per me è un’occasione per sperimentare… Ho avuto la fortuna di collaborare con artisti con cui non avevo mai lavorato…”

La carriera di Sick Luke continua a evolvere, dalla creazione di musica per cinema e moda, fino alla produzione per artisti di rilievo mondiale. Con questo nuovo lavoro, il produttore dimostra ancora una volta la sua capacità di spostare i limiti della creatività e innovare la scena musicale. “DOPAMINA” è disponibile nei negozi digitali e in diversi formati fisici, inclusi vinili autografati e versioni speciali.