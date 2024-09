Side Baby: ecco il nuovo singolo “NA/RM” e l’album “Leggendario”

Il tanto atteso rapper romano, Side Baby, si appresta a stupire il pubblico con il lancio del singolo “NA/RM” feat. Yung Snapp e MV Killa, il quale anticipa l’uscita del nuovo album “Leggendario” previsto per venerdì 13 settembre. Il lavoro, pubblicato per la Warner Music Italy, si preannuncia come un’autentica celebrazione dell’unione tra Roma e Napoli, due realtà che si fondono in una potente collaborazione musicale.

Il giovane artista, figlio d’arte e nato a Roma nel 1994, ha alle spalle una carriera musicale di successo che lo ha visto emergere come uno dei nomi più influenti della trap italiana. Da membro fondatore della Dark Polo Gang a rapper solista, Side Baby ha accumulato riconoscimenti, dischi d’oro e di platino, conquistando il cuore del pubblico con la sua intensità e la sua autenticità.

Il nuovo singolo, “NA/RM”, vede la collaborazione di due talenti della scena napoletana, Yung Snapp e MV Killa, che, insieme a Side Baby, creano un brano travolgente e irresistibile, capace di catturare l’energia delle due città in cui si fondono le loro radici. Questa anticipazione del disco “Leggendario” promette di confermare la crescita artistica e personale dell’artista, mantenendo sempre un legame autentico con le sue origini e un sound unico nel panorama musicale italiano.

Con la tracklist già svelata, tra cui brani come “CONVOGLIO” feat. Tony Effe e “GUERRA” feat. Rasty Kilo, “LEGGENDARIO” promette di essere un album che lascerà il segno nella musica italiana, confermando la versatilità e la potenza espressiva di Side Baby.

Il rapper, con il suo stile inconfondibile e la capacità di reinventarsi ad ogni nuovo lavoro, si candida ancora una volta a conquistare il pubblico con un progetto che si preannuncia come un autentico capolavoro della trap made in Italy. Con il singolo “NA/RM” come apripista, il 13 settembre sarà una data da segnare in rosso sul calendario per tutti gli amanti della musica urbana e dei suoni più innovativi.