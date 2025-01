Silvia Salemi: domani esce in vinile “23 ORE – LIMITED EDITION”

Da domani, venerdì 24 gennaio, sarà disponibile “23 ORE – LIMITED EDITION”, il vinile bianco in edizione limitata di Silvia Salemi, contenente dieci brani estratti dall’omonima raccolta, già disponibile in digitale. Questo progetto include i più recenti singoli della cantante, tra cui “Fiori nei jeans”, “Amore eterno” e “Animali notturni”. Non manca anche “A casa di Luca”, il celebre brano presentato al Festival di Sanremo nel 1997, che ha vinto il Premio della Critica per il miglior testo.

Il titolo “23 ORE” è un omaggio alle “Occasioni” di Eugenio Montale e rappresenta un viaggio emozionale che si dipana attraverso le ore di un giorno, con l’ultima ora sospesa tra ciò che è reale e ciò che è immaginato. In questo contesto, Silvia Salemi invita gli ascoltatori a riflettere sul valore delle scelte non fatte e su quelle ancora da compiere. La ventitreesima ora diventa così simbolo di riscatto e opportunità, in un percorso che esplora le possibilità e i cambiamenti che la vita può riservare.

Il progetto si presenta come un’emozionante narrazione musicale, dove ogni canzone è un capitolo che esplora il potenziale nascosto nelle pieghe del tempo. Un tempo che scivola via senza essere sempre notato, ma che, nelle sue sfumature, può racchiudere nuove possibilità di cambiamento.

“Sono entusiasta di dare una cornice definitiva a questo progetto che è stato “23 ore”– ha affermato Silvia Salemi. “Questo vinile rappresenta un regalo che ho voluto fare al mio pubblico, che mi ha sempre sostenuto con passione e costanza. È un oggetto al quale sono molto legata, non solo per il valore artistico, ma anche perché è qualcosa di tangibile, che ha una forma e una sostanza, qualcosa che ha bisogno di essere curato e custodito”. La cantante sottolinea anche l’importanza di aver curato ogni minimo dettaglio, inclusa la parte grafica, un aspetto che le sta particolarmente a cuore.

Nonostante viviamo in un’epoca digitale, Silvia Salemi conserva un grande amore per la musica in formato fisico, e si augura che questo vinile possa essere particolarmente apprezzato dai suoi fan, soprattutto da coloro che hanno seguito la sua carriera fin dai tempi in cui la musica digitale non era ancora prevalente.

A impreziosire ulteriormente questa raccolta c’è “Mille Luci”, una canzone originale del film “Mamma qui comando io” di Federico Moccia, che aggiunge un tocco cinematografico al progetto.

Con “23 ORE – LIMITED EDITION”, Silvia Salemi regala ai suoi fan un’esperienza unica, un viaggio sonoro che unisce il passato e il presente, il tangibile e l’intangibile, in un progetto che celebra la musica come forma di arte da preservare e da vivere.