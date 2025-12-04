Connect with us

Sirivannavari presenta la nuova collezione di accessori Autunno-Inverno 2025/26

Un Natale all’insegna dell’eleganza e della maestria sartoriale. Sirivannavari presenta la nuova collezione di accessori Autunno-Inverno 2025/26, un omaggio alla maestosità dell’abbigliamento equestre reinterpretato in chiave contemporanea. Questa stagione, la Maison fonde tradizione e ribellione, creando una sofisticata armonia tra forza e grazia poetica.

Le silhouette si distinguono per linee atletiche e slanciate che evocano il rigore delle divise equestri, abbinandolo all’arte dell’haute couture. Il risultato è un perfetto equilibrio tra struttura e fluidità, dove ogni dettaglio assume un valore simbolico e stilistico. La collezione attira l’attenzione per la sua capacità di trasformare elementi classici del mondo ippico in creazioni di design moderno e raffinato.

La linea di borse trae ispirazione dalle attrezzature equestri, con modelli che combinano funzionalità e ricercatezza. Il morbido camoscio e la pelle italiana di pregio sono impreziositi dall’iconica chiusura dorata del brand. Le protagoniste della stagione sono tre: Dream Bucket, Martingale Sac e Henry Drawstring, proposte in tonalità invernali che richiamano gli scenari più eleganti della stagione fredda. Ogni borsa riflette una visione estetica che unisce l’energia del movimento al lusso discreto dei materiali.

Le calzature esprimono al massimo la fusione tra avanguardia e tradizione. Dagli stivali da cavallerizza in pelle ai sabot con tacco piramidale, ogni modello rappresenta una ricerca di equilibrio tra forza e femminilità. Il particolare tacco piramidale, realizzato in plexiglass trasparente e pelle, introduce un gioco di contrasti che coniuga un’anima futuristica con una raffinata modernità, raccontando l’evoluzione stilistica del marchio.

Anche la bigiotteria rispecchia la filosofia della collezione, reinterpretando con maestria gli elementi classici del mondo equestre—morsi, redini, staffe e briglie—trasformandoli in vere e proprie sculture metalliche. Questi accessori incarnano la dualità del brand, sospesa tra arte e funzionalità, tra tradizione e innovazione.

Nel suo complesso, la collezione Autunno-Inverno 2025/26 di Sirivannavari racconta un viaggio estetico e sensoriale che celebra la forza del movimento e la grazia del dettaglio. Gli accessori diventano compagni ideali per una donna che ama distinguersi con eleganza, rigore e un tocco di audacia.

 

