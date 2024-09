Škoda: il nuovo Kodiaq protagonista di XF2024

La nuova edizione di X Factor 2024, il celebre programma musicale di Sky, prodotto da Fremantle, vede per il terzo anno consecutivo Skoda Italia come Official Partner. Grazie alla collaborazione con Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle, Skoda consolida il suo legame con uno dei programmi di punta del panorama televisivo italiano.

Per questa edizione, che prenderà il via il 12 settembre su Sky e in streaming su NOW, la casa automobilistica metterà a disposizione del rinnovato cast di giudici e dei concorrenti una flotta di Skoda Kodiaq, il nuovo grande SUV recentemente lanciato sul mercato italiano. Tra le novità di questo modello, spicca la versione Plug-in Hybrid, che garantisce oltre 100 km di autonomia elettrica, ideale per chi cerca una mobilità sostenibile senza rinunciare a comfort e prestazioni.

Non solo televisione: l’alleanza tra Skoda Italia e X Factor 2024 si estenderà anche ai social. Durante tutta la durata dello show, i canali social ufficiali di Skoda Italia proporranno attivazioni e concorsi che permetteranno ai fan più fortunati di partecipare ai live del programma. Un’occasione unica per avvicinarsi ai protagonisti di #XF2024 e vivere da vicino l’emozione di uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.

Skoda conferma così il suo impegno nel mondo dello spettacolo e della musica, sottolineando ancora una volta la propria attenzione verso l’innovazione e la sostenibilità.