Sky Cinema Oscar si accende da sabato 1 febbraio

Anche quest’anno Sky Cinema è la casa degli Oscar® e, in occasione della 92ª edizione degli Academy Awards®, dedica un intero canale ai film premiati con l’ambita statuetta. Per due settimane, da sabato 1 a venerdì 14 febbraio, infatti, Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma in Sky Cinema Oscar®. Una programmazione speciale con oltre 90 film – disponibili anche on demand su Sky e NOW TV in una collezione dedicata – farà da cornice all’attesissima Notte degli Oscar® 2020, trasmessa in diretta su Sky, la notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio, a partire dalle 22.45 fino all’alba su Sky Cinema Oscar®.

Tra gli appuntamenti da non perdere, la maratona prevista per domenica 9 con alcuni dei film vincitori dell’edizione 2019: alle 7.15 si apre con SE LA STRADA POTESSE PARLARE, il dramma di Berry Jenkins (Moonlight) su ingiustizia e razzismo che ha fatto ottenere a Regina King l’Oscar® come miglior attrice non protagonista; alle 9.20 sarà la volta di PIDER-MAN: UN NUOVO UNIVERSO, miglior film d’animazione della scorsa edizione; alle 11.20 protagonista Christian Bale trasformatosi in Dick Cheney nel film VICE – L’UOMO NELL’OMBRA con Amy Adams e Sam Rockwell, il biopic di Adam Mckay che ha ottenuto la statuetta per il miglior trucco; alle 13.35 arriva BLACKKKLANSMAN, Oscar® alla sceneggiatura non originale per il film di Spike Lee con John David Washington e Adam Driver; alle 15.50 un altro biopic, FIRST MAN – IL PRIMO UOMO con Ryan Gosling nei panni dell’astronauta Neil Armstrong; alle 18.15 ecco BOHEMIAN RHAPSODY, il film sulla storia dei Queen che ha ottenuto un eccezionale successo mondiale e 4 statuette tra cui quello al protagonista Rami Malek; mentre in prima serata, alle 20.30, GREEN BOOK con Viggo Mortensen, il road movie premiato con 3 Oscar® delle principali categorie, ossia miglior film, miglior sceneggiatura originale e miglior attore non protagonista a Mahershala Ali.

A seguire, l’appuntamento più atteso del canale: la diretta della Notte degli Oscar® 2020, in onda dalle 22.45 su Sky Cinema Oscar®. Ad accompagnare gli spettatori ci sarà Francesco Castelnuovo che, dagli studi Sky, commenterà i momenti salienti della Cerimonia insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova, la giornalista di Sky Cinema Barbara Tarricone e tanti altri ospiti d’eccezione.

Tra gli altri film proposti anche l’intenso dramma con Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas e Juliette Binoche IL PAZIENTE INGLESE (9 Oscar®); la biografia del leader pacifista interpretato da Ben Kingsley GANDHI (8 Oscar®); il kolossal storico-avventuroso con Peter O’Toole LAWRENCE D’ARABIA (7 Oscar®); l’epico western diretto e interpretato da Kevin Costner BALLA COI LUPI (7 Oscar®); il musical con Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones e Richard Gere CHICAGO (6 Oscar®); il thriller di Jonathan Demme con Anthony Hopkins e Jodie Foster IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI (5 Oscar®); il cult con Dustin Hoffman e Tom Cruise RAIN MAN – L’UOMO DELLA PIOGGIA (4 Oscar®); l’emozionante capolavoro di fantascienza di Steven Spielberg E.T. – L’EXTRA-TERRESTRE (4 Oscar®); il primo capitolo scritto e interpretato da Sylvester Stallone ROCKY (3 Oscar®); LE REGOLE DELLA CASA DEL SIDRO (2 Oscar®) con Michael Caine, Charlize Theron e Tobey Maguire; il sontuoso affresco sul potere e l’avidità con Daniel Day-Lewis IL PETROLIERE (2 Oscar®); il capolavoro di Gus Van Sant con Matt Damon, Ben Affleck e Robin Williams WILL HUNTING – GENIO RIBELLE (2 Oscar®); il road movie di Alexander Payne con Paul Giamatti e Thomas Haden Church SIDEWAYS – IN VIAGGIO CON JACK (1 Oscar®); la travolgente commedia con Kevin Kline, Jamie Lee Curtis e John Cleese UN PESCE DI NOME WANDA; e gli italiani LA GRANDE BELLEZZA (1 Oscar®) di Paolo Sorrentino e IERI, OGGI, DOMANI (1 Oscar®) di Vittorio De Sica, entrambi premiati come miglior film straniero.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0