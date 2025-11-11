Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Sky Cinema presenta in prima TV “UNA FIGLIA” di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi

Published

Domani, mercoledì 12 novembre alle 21:15, arriva in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW il nuovo film di Ivano De Matteo, “Una Figlia”, con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi. Il titolo sarà disponibile anche on demand, in qualità 4K per gli abbonati Sky con servizio Ultra HD attivo.

Dopo il successo di *Mia*, De Matteo torna a confrontarsi con il tema delle relazioni familiari, raccontando con delicatezza e profondità il legame tra genitori e figli. “Una Figlia nasce dal desiderio di raccontare non solo la sofferenza delle vittime, ma anche quella di chi ha sbagliato”: con queste parole si può riassumere l’anima di un film che indaga la responsabilità, la colpa e la possibilità del perdono, offrendo uno sguardo complesso e umano sulle fragilità dei sentimenti.

Al centro della storia c’è Pietro, interpretato da Stefano Accorsi, un uomo segnato dalla morte della moglie che vive per la propria figlia, Sofia, il personaggio portato sullo schermo dalla giovane Ginevra Francesconi con una prova di grande sensibilità. Nel loro rapporto esclusivo, costruito su affetto e protezione, si annida l’origine di un equilibrio fragile, destinato a spezzarsi quando Pietro decide di rifarsi una vita con una nuova compagna.

La reazione della figlia sarà aspra e incontrollata, spingendo entrambi su un terreno emotivo incandescente. Il film diventa così un confronto tra amore e ragione, rabbia e istinto paterno. In questo vortice di sentimenti, De Matteo costruisce un dramma umano e realistico in cui ogni gesto e ogni silenzio rivelano una tensione profonda, fatta di ferite non rimarginate e di un perdono ancora da conquistare.

Accorsi restituisce con sobrietà e finezza la complessità di un padre che, diviso tra il dovere e il cuore, si interroga su quanto sia possibile perdonare; mentre Francesconi dà vita a un’adolescente piena di contraddizioni, capace di esprimere al tempo stesso rabbia, dolore e ricerca di sé. Il risultato è un film intimo e universale, che guarda al valore dei legami familiari come a un campo di battaglia interiore dove ogni decisione comporta una perdita e un passo verso la verità.

“Una Figlia” conferma la capacità di Ivano De Matteo di raccontare la fragilità umana attraverso storie apparentemente semplici ma capaci di toccare corde profonde. Una pellicola da non perdere, in onda mercoledì 12 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e disponibile in streaming su NOW e on demand in 4K.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Spettacolo

Brunori Sas annuncia la tournée teatrale 2026 “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Spettacolo

Bresh conquista Genova: sold out in 30 minuti e nuova data per “Mare Nostrum”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Società

“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Motori

Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Spettacolo

“Sagre d’Italia”: il nuovo viaggio televisivo tra tradizioni, sapori e comunità

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti di Stellantis a Torino

Motori

Hyundai lancia la nuova TUCSON Dark Line: la prima campagna italiana creata con AI

Turismo

Vacanze invernali a Eirl Dolomites Retreat Sappada: attività outdoor per tutti

Spettacolo

Germi’n’Jazz porta a Milano il suono delle isole con gli Sketches of Islands

Spettacolo

Sky Cinema presenta in prima TV “UNA FIGLIA” di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi

Sport

Totti e Materazzi inaugurano “AperiTotti”, il nuovo format di Betsson.Sport

Spettacolo

BIRTHH: l’esordio in italiano con il singolo “Little Rat”, fuori il 14 novembre

Moda

North Sails e ARAV Group: un nuovo viaggio nel segmento Junior

Motori

Rebecca Fraschini nuova Fleet Sales Specialist di OMODA & JAECOO Automotive Italy

Sport

Suzuki diventa partner ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio

Spettacolo

Novembre allo Spirit de Milan: una settimana di musica, teatro e tradizione

Motori

Green NCAP: i test rivelano i veri limiti e i vantaggi delle auto elettriche al freddo

Spettacolo

Torna “Sanremo Giovani”: su Rai 2 il talent che apre la strada al Festival 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Brunori Sas annuncia la tournée teatrale 2026 “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”

Dopo un anno ricco di musica, riconoscimenti e nuovi progetti, Brunori Sas guarda già al futuro e annuncia per il 2026 una nuova tournée...

6 ore ago

Spettacolo

Bresh conquista Genova: sold out in 30 minuti e nuova data per “Mare Nostrum”

Il legame tra Bresh e la sua città si riconferma indissolubile. A soli trenta minuti dall’apertura delle vendite generali per il live “Mare Nostrum”,...

7 ore ago

Spettacolo

“Sagre d’Italia”: il nuovo viaggio televisivo tra tradizioni, sapori e comunità

Dal 12 novembre, ogni martedì alle 22:00 su Food Network, parte “Sagre d’Italia”, un itinerario televisivo condotto da Giusi Battaglia e Antonino La Spina,...

7 ore ago

Spettacolo

Germi’n’Jazz porta a Milano il suono delle isole con gli Sketches of Islands

Dopo il successo della prima serata con i Soundz Around, Germi’n’Jazz torna giovedì 13 novembre alle 21.00 con un nuovo appuntamento dal vivo al...

9 ore ago