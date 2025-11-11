Sky Cinema presenta in prima TV “UNA FIGLIA” di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi

Domani, mercoledì 12 novembre alle 21:15, arriva in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW il nuovo film di Ivano De Matteo, “Una Figlia”, con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi. Il titolo sarà disponibile anche on demand, in qualità 4K per gli abbonati Sky con servizio Ultra HD attivo.

Dopo il successo di *Mia*, De Matteo torna a confrontarsi con il tema delle relazioni familiari, raccontando con delicatezza e profondità il legame tra genitori e figli. “Una Figlia nasce dal desiderio di raccontare non solo la sofferenza delle vittime, ma anche quella di chi ha sbagliato”: con queste parole si può riassumere l’anima di un film che indaga la responsabilità, la colpa e la possibilità del perdono, offrendo uno sguardo complesso e umano sulle fragilità dei sentimenti.

Al centro della storia c’è Pietro, interpretato da Stefano Accorsi, un uomo segnato dalla morte della moglie che vive per la propria figlia, Sofia, il personaggio portato sullo schermo dalla giovane Ginevra Francesconi con una prova di grande sensibilità. Nel loro rapporto esclusivo, costruito su affetto e protezione, si annida l’origine di un equilibrio fragile, destinato a spezzarsi quando Pietro decide di rifarsi una vita con una nuova compagna.

La reazione della figlia sarà aspra e incontrollata, spingendo entrambi su un terreno emotivo incandescente. Il film diventa così un confronto tra amore e ragione, rabbia e istinto paterno. In questo vortice di sentimenti, De Matteo costruisce un dramma umano e realistico in cui ogni gesto e ogni silenzio rivelano una tensione profonda, fatta di ferite non rimarginate e di un perdono ancora da conquistare.

Accorsi restituisce con sobrietà e finezza la complessità di un padre che, diviso tra il dovere e il cuore, si interroga su quanto sia possibile perdonare; mentre Francesconi dà vita a un’adolescente piena di contraddizioni, capace di esprimere al tempo stesso rabbia, dolore e ricerca di sé. Il risultato è un film intimo e universale, che guarda al valore dei legami familiari come a un campo di battaglia interiore dove ogni decisione comporta una perdita e un passo verso la verità.

“Una Figlia” conferma la capacità di Ivano De Matteo di raccontare la fragilità umana attraverso storie apparentemente semplici ma capaci di toccare corde profonde. Una pellicola da non perdere, in onda mercoledì 12 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e disponibile in streaming su NOW e on demand in 4K.