Sky: grande esordio per “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”

Grande Esordio per “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” su Sky

Una partenza strepitosa per il nuovo show Sky Original “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, che vede alla conduzione Fabio Caressa. Oltre 1 milione di spettatori, per l’esattezza 1.010.000, hanno seguito il debutto dello show, che ha registrato un notevole 3,8% di share, segno di grande interesse per questa nuova avventura televisiva. La trasmissione, trasmessa su Sky Uno, TV8 e Cielo, ha anche fatto registrare 4.591.000 contatti in TV, confermandosi come uno degli spettacoli televisivi più discussi sui social, con 21,5 mila interazioni secondo la rilevazione Social TV Audience (Linear) e 25,4 mila interazioni secondo la rilevazione Same Day 24/7.

Nel primo episodio, andato in onda ieri sera, il pubblico ha fatto la conoscenza dei 12 partecipanti come Alessandro di Milano, Alice di Roma e tanti altri, che hanno iniziato il loro trekking di 12 giorni nella giungla malese. Le regole sono semplici ma impegnative: i concorrenti possiedono solo il minimo indispensabile per sopravvivere, pur trovandosi di fronte a irresistibili tentazioni che, se accettate, ridurranno il montepremi finale di 300.000 euro.

Le tentazioni sono un elemento chiave dello show, spingendo i partecipanti a confrontarsi con scelte difficili. Tra esse, un massaggio ai piedi dal valore di 300 euro e una lussuosa notte in hotel per 2000 euro per letto matrimoniale. Fabio Caressa ha sottolineato più volte durante la puntata: “nessun giudizio, solo scelte e conseguenze”, ma le discussioni tra i partecipanti sono inevitabili. Alla fine del primo episodio, il montepremi è stato ridotto a 293.300 euro, mentre il pubblico è rimasto col fiato sospeso di fronte a una decisione critica: Roberta, eletta guida del gruppo, si è trovata davanti ad un bancomat con la possibilità di prelevare somme che avrebbero diminuito il montepremi a vantaggio del suo conto personale.

Un momento commovente si è verificato quando Grazia, una fruttivendola di Acireale, non ha resistito alla tentazione di spendere 500 euro del montepremi per avere foto del marito e dei suoi sei figli, descrivendo la sfida emotiva di stare lontano dai propri cari per la prima volta.

L’intero format promette di mantenere alta la tensione e la curiosità per i prossimi episodi, che andranno in onda ogni giovedì sia su Sky che in streaming su NOW e TV8. La perfetta combinazione di avventura e suspense sembra aver conquistato il pubblico e i social media, inaugurando una stagione televisiva che potrebbe diventare memorabile.