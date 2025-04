Sky TG24: da domani “25 aprile – Viva la libertà”, lo speciale che celebra l’anniversario della Liberazione

Sky TG24 presenta “25 APRILE – VIVA LA LIBERTÀ”, un appuntamento dedicato agli 80 anni dalla Liberazione, in onda giovedì 24 aprile alle 21.00 e in replica venerdì 25 aprile alle 15.00 e alle 21.00. Si tratta di una produzione originale a cura di Tonia Cartolano e Roberto Palladino, che ripercorre i momenti salienti della Resistenza italiana dal drammatico 8 settembre 1943 fino al 25 aprile 1945.

A guidare lo spettatore è lo storico Marco Mondini, dell’Università di Padova, che propone una lettura rigorosa e coinvolgente dei fatti che portarono l’Italia a liberarsi dal nazifascismo. Accanto a lui, spicca la testimonianza di Flora Monti, 94 anni, tra le ultime staffette partigiane ancora in vita. Con parole semplici, ma dense di emozione, racconta la propria giovanissima età durante la guerra: “Non avevo ancora compiuto 13 anni, non pensavo alla morte, altrimenti non avrei fatto la staffetta partigiana. Ho accettato di diventare una staffetta, perché avevo capito che si perdeva la libertà con quella gente lì e allora c’era da lottare.”

Determinante, nel suo impegno, fu l’influenza famigliare e in particolare la figura del nonno: “Tutta la mia famiglia non era fascista e si vede che ho incassato tutto quello che ha raccontato mio nonno. Quando andava a ballare, lo aspettava fuori una squadra di quattro, cinque persone e lo bastonavano. Una volta lo hanno fatto girare con i piedi nudi sui ricci secchi, ci ha messo più di un anno per riprendersi. Si vede allora che quello che mi ha raccontato, mi ha spinto ad aiutare chi aveva bisogno come i partigiani.”