Sloggi EVER Ease: la lingerie intelligente che combatte il caldo estivo

L’estate entra nel vivo, il caldo si fa rovente e trovare intimo fresco e confortevole diventa una priorità. Sloggi ha la soluzione con EVER Ease, la nuova collezione progettata per offrire comfort immediato e intelligente, pensata per accompagnarti in ogni momento della giornata, anche quando le temperature salgono.

Il cuore di questa linea innovativa è HeiQ Smart Temp, una tecnologia all’avanguardia che rende la lingerie un alleato concreto contro il caldo. Come funziona? Reagisce al calore corporeo e regola attivamente la traspirazione, garantendo una sensazione di freschezza continua anche durante le giornate più afose. Un’innovazione perfetta per chi non vuole rinunciare al comfort quando il termometro sale e il desiderio di leggerezza cresce.

La collezione EVER Ease di Sloggi si distingue per un design essenziale, minimalista e iper funzionale, che sembra disegnato apposta per l’estate e per chi cerca un equilibrio tra stile e praticità. La linea comprende soft bra e reggiseni imbottiti, leggeri e impercettibili ma con il supporto necessario per affrontare le giornate più lunghe; slip e brasiliane elasticizzate, morbide e invisibili anche sotto gli abiti più leggeri; top e canotte ideali per un layering minimal che accompagna ogni momento, dalle corse in metropolitana alle pause al sole.

Tutti i capi della collezione EVER Ease sono realizzati con materiali riciclati certificati, perché oggi il comfort si unisce alla consapevolezza ambientale, permettendo di vivere l’estate in modo responsabile senza rinunciare al benessere quotidiano.

Pensata per adattarsi al tuo ritmo in ogni stagione, EVER Ease si trasforma in un alleato prezioso anche durante le giornate non-stop e nelle serate in cui desideri solo sentirti bene, lasciandoti libera di muoverti con leggerezza senza sentire il peso del caldo.

Con EVER Ease, Sloggi firma una lingerie tecnologica e sostenibile, pronta ad affrontare l’estate insieme a te, un capo alla volta, un respiro alla volta.