Smashing Pumpkins: per il 25° Anniversario di Machina, una ristampa e un tour internazionale

Gli Smashing Pumpkins hanno annunciato con entusiasmo la ristampa del loro iconico album del 2000, Machina/The Machines of God, in occasione del 25° anniversario del disco. La band, nata a Chicago nel 1988 e considerata una delle più influenti nel panorama musicale alternativo, presenterà questa riedizione il 29 agosto per Universal Music.

La ristampa sarà disponibile in vari formati: si potrà scegliere tra il doppio LP nero da 180 grammi, il doppio LP colorato in edizione limitata, oltre a CD e formati digitali. Questa operazione di ristampa offre ai fan una nuova occasione per godere di uno degli album più celebrati del gruppo, che include brani come The Everlasting Gaze, Stand Inside Your Love e Try, Try, Try. In particolare, la versione in vinile e quella digitale includeranno una bonus track: Speed Kills.

L’uscita della ristampa coincide con l’annuncio di un tour internazionale che partirà il 27 luglio da Plovdiv, in Bulgaria, e che passerà anche dall’Italia nelle settimane successive. Questo tour è un’opportunità irripetibile per i fan di rivivere tutta la potenza e la magia delle esibizioni dal vivo degli Smashing Pumpkins, celebri per i loro spettacoli mozzafiato che hanno registrato il tutto esaurito in tutto il mondo.

«Non potrei essere più orgoglioso», ha dichiarato il leader Billy Corgan, ex membro della formazione originale insieme a Jimmy Chamberlin e James Iha, tutti di nuovo insieme nel recente album del 2024 Aghori Mhori Mei, che segna un ritorno alle sonorità dominanti dei primi anni ’90.

Con oltre 30 milioni di album venduti e numerosi premi vinti, tra cui due GRAMMY, gli Smashing Pumpkins continuano a essere un punto di riferimento nel panorama musicale. L’album Machina/The Machines of God rappresenta un capitolo fondamentale del loro percorso artistico, e questa ristampa riafferma ancora una volta l’influenza duratura della band sulla scena musicale globale.