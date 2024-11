Snoop Dogg e Dr. Dre annunciano il ritorno con il nuovo singolo “Gorgeous”

Le leggende della scena hip-hop mondiale, Snoop Dogg e Dr. Dre, si riuniscono per la prima volta in oltre 30 anni per un progetto musicale eccezionale. Dopo la straordinaria performance alle Olimpiadi di Parigi 2024, i due icone lanciano il singolo “Gorgeous” in collaborazione con Jhené Aiko, disponibile dal 1 novembre su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Il brano, accompagnato da un videoclip su YouTube, è un mix perfetto dello stile West Coast di Dr. Dre e delle rime inconfondibili di Snoop Dogg, arricchite dalla voce incantevole di Jhené Aiko. “Gorgeous” segna il ritorno di una delle collaborazioni più iconiche nella storia del rap e anticipa l’uscita del nuovo album di Snoop Dogg, “Missionary”, previsto per il 13 dicembre.

In un’intervista rilasciata a COMPLEX, Dr. Dre ha dichiarato: “Sento che probabilmente è la migliore musica che ho mai prodotto e ne vado molto fiero. In ‘Missionary’ siamo ad un altro livello di maturità, sia dal punto di vista della produzione sia per quanto riguarda i testi”. Un album che rappresenta non solo una celebrazione della loro carriera, ma anche un’evoluzione artistica e personale dei due artisti.

Il nuovo disco, interamente prodotto da Dr. Dre, include collaborazioni con superstar del calibro di Eminem, 50 Cent, Jelly Roll, Method Man, Sting, e il compianto Tom Petty, tra gli altri. La tracklist di “Missionary” promette una raccolta di brani potenti e significativi, pronti a conquistare i cuori dei fan di lunga data e a catturare l’attenzione di nuovi ascoltatori.

Con il singolo “Gorgeous” e l’album “Missionary”, Snoop Dogg e Dr. Dre confermano il loro status come pionieri della musica hip-hop, continuando a stupire e a ispirare le generazioni future con il loro talento senza tempo.