Snoopy torna sul palco: il nuovo musical dei Peanuts arriva su Apple TV+

“Snoopy presenta: il musical dell’estate” arriva Apple TV+ il 15 agosto. Questo attesissimo musical segna il ritorno dei Peanuts sulla scena musicale dopo oltre trent’anni.

Charlie Brown, Snoopy e il resto della banda dei Peanuts si preparano a incantare il pubblico con esibizioni coinvolgenti e canzoni originali. Il musical vede la collaborazione di talenti di spicco come Ben Folds, candidato agli Emmy e autore bestseller del New York Times, il compositore Jeff Morrow, e il duo di Broadway Alan Zachary & Michael Weiner. Tra i brani inediti troviamo titoli come “When We Were Light”, “Look Up, Charlie Brown” e “Leave It Better” di Folds, oltre a “Best Time Ever” e “A Place Like This” di Morrow e Zachary & Weiner.

La trama ruota attorno alle esperienze di Charlie Brown e la sua determinazione a rendere speciale il suo ultimo anno di campo estivo, mentre Sally affronta le sue prime emozioni in un ambiente nuovo. Un imprevisto li mette di fronte alla possibilità di perdere il loro amato campeggio, spingendo la banda dei Peanuts a unire le forze per salvarne l’eredità. Snoopy e Woodstock, in una sottotrama parallela, si imbarcano in una avventura alla ricerca di un tesoro che si rivelerà contenere strumenti musicali e fotografie di concerti passati, ispirando il gruppo a organizzare un concerto per raccogliere fondi.

Dietro la realizzazione di questo progetto ci sono i creativi Erik Wiese alla regia e gli sceneggiatori Craig Schulz, Bryan Schulz e Cornelius Uliano. Tra i produttori esecutivi, spiccano i nomi di C. Schulz, B. Schulz, Uliano, Paige Braddock, Josh Scherba, Stephanie Betts e Logan McPherson.

Quest’anno ricorre il 75º anniversario dei Peanuts e “Snoopy presenta: il musical dell’estate” sarà disponibile esclusivamente su Apple TV+, la piattaforma che celebra questo importante traguardo con una programmazione variegata per famiglie e bambini. Oltre allo speciale musicale, Apple TV+ offre una vasta gamma di contenuti adatti a ogni età, confermandosi un punto di riferimento nello streaming globale fin dal suo lancio nel 2019.

Preparati a essere trasportato in un’estate travolgente con i Peanuts e a vivere un’esperienza musicale unica grazie a questo nuovo capitolo della loro storia, disponibile dal 15 agosto su Apple TV+.