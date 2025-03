soap lancia il suo primo EP “Pas Facile”: un viaggio intimo attraverso le emozioni

La giovane artista soap si prepara a entrare nel cuore del pubblico con il suo primo EP intitolato “Pas Facile”. Dopo aver introdotto una nuova fase del suo percorso artistico con successi come “Amélie” e “Occhi Viola (seule)”, soap si apre al mondo interiore attraverso la musica, pronta a condividere la sua autenticità con tutti.

“In questo EP ho racchiuso una parte della mia vita. Mi piace vederlo come un percorso, ogni brano è nato in un periodo diverso e porta con sé i racconti e le emozioni che ne hanno fatto parte, sono cresciuta tanto e ogni pezzo mi ha fatto capire qualcosa di me che prima ignoravo o reprimevo. I temi principali sono la solitudine, l’amore, la famiglia e la ricerca della propria essenza e verità. Ho passato davvero tanto tempo a capire chi fossi, non è stato facile, ma ora che lo sto capendo voglio presentarmi al mondo. ‘Pas facile’, il mio primo EP, ora sarà di tutti e io non potrei esserne più felice”, racconta l’artista.

“Pas Facile” offre un racconto sincero di chi ancora sta cercando se stesso, un’opera che si ispira alle esperienze personali di soap e si fa eco delle contraddizioni e delle incertezze di un’intera generazione. Il contrasto netto e affascinante dell’EP riflette la dualità dell’artista, che attraverso la sua musica esplora le sfumature della vita.

La tracklist completa di “Pas Facile” include brani come “Gambe corte (oui oui)”, “Amore viscerale (charnel)”, “Amélie”, “Nasci (jumelles)”, “Capirò (c’est la vie)”, “Occhi viola (seule)” e “Deserto (personne)”. Ogni canzone è il risultato di un momento diverso nella vita di soap, contribuendo a definire la sua identità e a trasmettere le sue emozioni in modo autentico.

Il percorso artistico di soap ha conosciuto una svolta significativa con l’uscita dei singoli “Amélie” e “Occhi Viola (seule)”, che hanno anticipato il lancio di “Pas Facile”. La sua musica, che unisce italiano e francese, esplora nuove sonorità e approfondisce temi universali come l’amore, la solitudine e la ricerca di sé stessi.

Con una carriera in costante evoluzione e un talento unico nel combinare le sue esperienze di vita con la sua creatività musicale, soap si sta preparando a conquistare il mondo della musica con il suo primo EP “Pas Facile”. Un viaggio intimo attraverso le emozioni, pronto a resonare nei cuori e nelle menti di chiunque abbia voglia di ascoltare.