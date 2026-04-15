Sopravènto 2026: musica e mare tornano protagonisti a Fano dal 15 al 17 maggio

Dal 15 al 17 maggio torna a Fano Sopravènto, il festival che unisce musica e mare con live, artisti internazionali e grandi nomi come Brunori Sas e Dimartino.

Sopravènto torna per la sua terza edizione dal 15 al 17 maggio nella splendida città di Fano, confermandosi come uno degli eventi più originali in Italia dove musica e mare si incontrano. La manifestazione è guidata dalla direzione artistica di Colapesce e Dimartino, pronti a offrire un programma intenso che, per la prima volta, apre le sue porte anche ad artisti internazionali.

L'Ex Chiesa di San Francesco sarà il cuore pulsante del festival, ospitando ogni sera i main concert di alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. Si parte il 15 maggio con l'atteso live di Dimartino, che inaugura il festival presentando il suo nuovo album dopo l'opening di Marta Del Grandi. Il 16 maggio sarà la volta del duo catalano Tarta Relena, protagonista di una performance dal respiro internazionale anticipata da Marco Giudici. Il 17 maggio spazio ad Alberto Ferrari dei Verdena con un set inedito e intimo, preceduto da Gaia Banfi.

Evento imperdibile di questa edizione sarà il solo show all'alba di Brunori Sas, previsto per il 17 maggio alle 6 del mattino sulla scenografica Spiaggia Sassonia/Largo Rastatt, ad ingresso libero.

La proposta artistica punta tutto sulla dimensione intima dei live, offrendo esibizioni essenziali e ravvicinate che valorizzano la scrittura e la presenza scenica degli artisti. Un'attenzione speciale è riservata al cantautorato italiano emergente con ospiti come Marco Giudici, Gaia Banfi e Marta Del Grandi. Non manca la presenza di Nicolò Carnesi, una costante delle scorse edizioni.

Il festival, organizzato da Rebel House e Comune di Fano con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura, si intreccia con la storia e le tradizioni marittime della città. A rendere ancora più ricca l'esperienza, la tradizionale processione del barchino segnerà sia l'apertura che la chiusura della rassegna, ricordando il profondo legame di Fano con il mare.

Come sottolineano Calapesce e Dimartino: Per il terzo anno abbiamo il privilegio di essere direttori artistici di questo piccolo grande festival che anno dopo anno cresce insieme a noi. Affrettatevi perché i posti sono veramente pochi. Ci vediamo a Fano. Lorenzo e Antonio.

I biglietti per le serate sono già disponibili in prevendita, mentre il programma delle attività collaterali verrà svelato nei prossimi giorni, promettendo incontri, esperienze e approfondimenti per coinvolgere il pubblico in modo sempre più trasversale.

L'edizione 2026 si propone dunque come un omaggio dinamico sia alla musica che alle tradizioni locali, portando anche uno sguardo sulle nuove traiettorie sonore tra storia, innovazione e ricerca artistica. Il nome Sopravènto evoca il legame con la marineria, omaggiando la cultura della città e la Città di Vitruvio, proprio a pochi passi dai resti della Basilica recentemente scoperti.