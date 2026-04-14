Spirit de Milan, una settimana di musica e tradizione tra swing, blues e risate

Quando le giornate si allungano e Milano riprende fiato, lo Spirit de Milan si trasforma ancora una volta in un rifugio di energia, convivialità e musica dal vivo. La storica location di via Bovisasca riapre le sue porte ai milanesi e non solo, proponendo una settimana ricca di appuntamenti, tra comicità, tradizione e concerti che attraversano epoche e stili.

Si inizia oggi, martedì 14 aprile con Ca.Bar.Et Boh.Visa, uno spazio libero dove comicità, musica ed emozioni si intrecciano in uno show sempre nuovo. Milano 5.0 con ospiti a sorpresa invita il pubblico a uno stretching emotivo dal vivo, con ingresso gratuito e un'atmosfera dinamica.

Mercoledì 15 aprile lo Spirit si tinge di verde con la Irish Night. La band Treise porta la tradizione irlandese sul palco, preceduta come da tradizione dalla lezione di primi passi con Gens d'Ys, per avvicinarsi alle danze celtiche e vivere il concerto anche da protagonisti. Anche qui, ingresso gratuito e tanta autenticità.

Giovedì 16 aprile si torna alle radici locali con Barbera & Champagne e The Cadregas. Una serata milanese dal sapore di vecchia trattoria, fatta di storie, canzoni e convivialità spontanea, dove tra una chitarra e un bicchiere di vino si rinnova la tradizione.

Il weekend si apre venerdì 17 aprile con Bandiera Gialla e le hit dance anni '70 e '80 interpretate dai Dance Angels. La festa continua con il dj set in vinile di Mariano Rano che fa ballare il pubblico fino a notte. I prezzi variano a seconda della formula scelta: da 7 euro (per chi cena) fino a 20 euro (con consumazione inclusa per chi arriva dopocena, sconti per i soci).

Sabato 18 aprile Holy Swing Night accende la sala con i Milanoans e Dalila Del Giudice, tra jazz delle origini e swing scatenato. La serata prosegue con il dj set swing di Fish per chi desidera continuare a danzare, con biglietti a partire da 7 euro.

Domenica 19 aprile è una giornata dedicata ai diversi volti del jazz e del blues. Si parte alle 15:30 con Hot Jazz Club e i Tomelleri's Jazz Devils, seguiti alle 18:30 dal potente live dei The Nighthawks, guidati da Marco Betti e il suo inconfondibile organo Hammond. La serata culmina con Spirit in Blues: alle 21:30 Umberto Porcaro Trio si esibisce con un blues intenso e profondo, coronando una settimana di grande musica. Prima del concerto, alle 20:45, lezione gratuita di blues dance aperta a tutti.

Il locale, che si estende su 1500 mq, offre un'atmosfera vintage unica e una cucina di tradizione milanese. Per chi vuole cenare o gustare i piatti della Fabbrica de la Sgagnosa, è consigliata la prenotazione. L'accoglienza calorosa di La Mariuccia o L'Ambroes, piatti preparati con cura e ingredienti scelti rendono l'esperienza ancora più autentica.

Spirit de Milan è più di un semplice locale: è un'associazione di promozione sociale che offre una tessera annuale per vivere eventi esclusivi, sconti e sostenere la web radio Spiritophono. Creato da KLAXON srl, lo Spirit regala ogni settimana appuntamenti tematici a chi cerca musica dal vivo, divertimento e spirito milanese.