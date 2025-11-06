Connect with us

Spettacolo

Spirit de Milan: una settimana tra tango, jazz e tradizione milanese

Published

Allo Spirit de Milan, storico locale di via Bovisasca 59, la nuova settimana dal 3 al 9 novembre si annuncia come un itinerario musicale ricco di emozioni e suggestioni, dove cultura, danza e convivialità si intrecciano in un’unica, autentica atmosfera. Dopo una breve pausa lunedì e martedì, lo spazio si prepara ad accogliere un programma che attraversa i suoni del mondo, tra il fascino del tango argentino e la vitalità del jazz contemporaneo, fino alle vibrazioni vintage della musica italiana anni Sessanta.

Mercoledì 5 novembre sarà il turno della serata Cristal, dedicata al tango con l’orchestra Siempre Tango, formazione di altissimo livello proveniente da Buenos Aires. Guidata dal pianista e direttore Pablo Valle, l’orchestra offrirà un viaggio emozionante nel cuore di uno dei generi più iconici della tradizione sudamericana, fra passione e raffinata eleganza. A completare la serata, la selezione musicale di Salvo Bertuccelli DJ, che accompagnerà le danze con le sensuali sonorità di Buenos Aires.

Giovedì 6 novembre lo Spirit ospiterà un appuntamento straordinario inserito nel cartellone di JAZZMI. Sul palco andrà in scena “Jazz at Lincoln Center presents: Sing and Swing”, un omaggio al Great American Songbook che vedrà protagonista Benny Benack III, uno dei nomi più brillanti della nuova generazione jazz. Con la sua voce e la sua tromba, l’artista renderà tributo ai grandi maestri come Ella Fitzgerald, Judy Garland e Bing Crosby, in un repertorio che attraverserà i classici di Gershwin, Ellington, Cole Porter e Irving Berlin.

Venerdì 7 novembre sarà come sempre dedicato alla celebre serata Bandiera Gialla, un tuffo nella musica che ha segnato intere epoche. Sul palco i Re-Beat porteranno l’energia della beat generation, reinterpretando i successi di Gianni Morandi e Caterina Caselli insieme a brani intramontabili dei Beach Boys e alle colonne sonore di film cult come Pulp Fiction e Pretty Woman. Dopo il concerto, la pista continuerà a vibrare con il dj set anni ’70-’80-’90 firmato Alex Biasco, per una serata interamente da ballare.

Sabato 8 novembre lo Spirit celebrerà le proprie origini con l’immancabile Holy Swing Night, che questa settimana vedrà protagonisti Calabrò e i Colibrì. Tra jazz, leggerezza e poesia, la formazione milanese promette uno spettacolo capace di far sorridere e ballare in perfetto stile swing.

La domenica, come da tradizione, sarà all’insegna della convivialità. Il 9 novembre lo Spirit aprirà le porte già a pranzo e alle 15.30 ospiterà l’Hot Jazz Club, con sonorità jazz di New Orleans e atmosfere retrò. Dalle 18.00 prenderà vita l’Aperitivo in Osteria, animato da El Roberto e el Maurizio, che proporranno canzoni e “canzonacce” tipiche delle osterie milanesi, un momento di allegria per riscoprire la Milano più autentica. In chiusura, alle 21.30, salirà sul palco la Cipriano’s Banda con un concerto che unisce teatro e musica, omaggiando grandi figure come Ettore Petrolini, Fred Buscaglione, Giorgio Gaber e Paolo Conte.

Con i suoi 1500 metri quadrati di spazio e un inconfondibile stile vintage, lo Spirit de Milan si conferma un punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo e della cucina meneghina. Alla “Fabbrica de la Sgagnosa” è possibile gustare piatti della tradizione preparati “come faceva la nonna”, accolti dal calore de La Mariuccia o de L’Ambroes, figure simboliche del locale.

Il club, aperto dal martedì alla domenica, è anche una associazione di promozione sociale, con una tessera annuale che offre vantaggi sulle serate a pagamento e l’accesso a eventi esclusivi, oltre a sostenere la web radio Spiritophono.

 

