Spotify lancia la nuova funziona “Crea copertina” in italiano (e altre 40 lingue)

Spotify ha recentemente arricchito la sua piattaforma con una nuova funzione che promette di rivoluzionare l’esperienza degli utenti: “Crea copertina”. A partire dall’11 giugno 2025, questa innovativa funzione è disponibile in 41 lingue e in 63 mercati in tutto il mondo, inclusa l’Italia.* Con “Crea copertina”, Spotify invita gli utenti a esprimere la propria creatività non solo attraverso la musica, ma anche con personalizzazioni visive.

Gli utenti di Spotify hanno creato oltre 8 miliardi di playlist, ognuna rappresentativa di emozioni e momenti unici. Ora, con la possibilità di personalizzare le copertine delle playlist, sarà possibile aggiungere una nuova dimensione estetica a queste raccolte musicali. La funzione consente di creare cover uniche aggiungendo testi, colori, sfumature, sticker e immagini personali, rispecchiando così lo stile e i gusti musicali individuali.

La funzione “Crea copertina” è accessibile a tutti gli utenti, sia quelli con abbonamento Free sia quelli Premium. *Per utilizzare la funzione, basta aprire una playlist esistente o crearne una nuova, selezionare “Crea copertina” dal menu e dare libero sfogo alla creatività.* Una volta completata, la nuova cover sarà visibile sulla playlist e pronta per essere condivisa con amici e follower.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza di personalizzazione, Spotify ha anche lanciato una collezione esclusiva di 13 sticker digitali ispirati all’estate. Questi elementi aggiuntivi possono essere utilizzati per donare un tocco di colore e vivacità alle creazioni degli utenti.

Spotify continua a dimostrare il suo impegno nel trasformare l’universo dell’audio con innovazioni che invitano alla scoperta e alla personalizzazione. *Il comunicato stampa sottolinea la portata di Spotify come il servizio di streaming audio più popolare al mondo, vantando oltre 678 milioni di utenti, inclusi 268 milioni di abbonati in oltre 180 mercati.*Con questa nuova funzione, Spotify estende ulteriormente la sua influenza, offrendo agli utenti strumenti per connettersi e condividere le proprie passioni musicali in modi sempre più coinvolgenti.