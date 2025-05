Spotify lancia RADAR 2025: sei nuove promesse della musica italiana

Spotify ha annunciato i nomi degli artisti italiani protagonisti del programma RADAR 2025, una piattaforma globale ideata per sostenere i talenti emergenti a livello mondiale. Quest’anno, sei promettenti artisti italiani sono stati selezionati per rappresentare le nuove tendenze della musica contemporanea, seguendo le orme di artisti ormai affermati come BigMama, Tony Boy, BLANCO, ARIETE e Rhove.

Il programma RADAR di Spotify è più di una semplice playlist editoriale; rappresenta un trampolino di lancio per gli artisti emergenti grazie a un supporto editoriale speciale e a campagne di marketing personalizzate. In questa edizione, Spotify celebra la diversità musicale e culturale, attraversando una moltitudine di generi, dall’indie alla dance, fino alle più innovative espressioni del rap.

Gli artisti selezionati per il 2025 offrono sei storie uniche. Ognuno di loro, attraverso la propria musica, rinnova il passato e conduce nuove narrazioni che spaziano dal cantautorato contemporaneo all’evoluzione del rap, passando per una rinascita della musica dance. Gli artisti protagonisti sono Marte, Carla Hero, Emma Nolde, Glocky, Sayf, e Camoufly.

Marte, il cui vero nome è Martina Totaro, è una giovane rapper di Monte Sant’Angelo (FG). La sua musica si ispira alle sonorità dell’hip-hop old school e ha iniziato la sua carriera pubblicando freestyle su Instagram e Spotify. Il suo ultimo singolo “FUORI CONTROLLO” rappresenta un’importante conferma del suo talento. “La parità non mi basta,” dichiara Marte, illustrando la sua determinazione a emergere nel panorama rap italiano.

Carla Hero, nome d’arte di Carla Vizzini, è una cantautrice siciliana, la cui musica si pone tra sonorità urban, pop e R&B. L’inizio del suo progetto musicale con il produttore Gopizzi ha segnato una nuova direzione per la cantante, che con il suo primo EP “BRILLEREMO” ha intrapreso un percorso artistico sincero e in evoluzione.

Emma Nolde è una cantautrice toscana che, dopo collaborazioni di rilievo con artisti come Generic Animal e Zen Circus, ha continuato a maturare il suo percorso artistico. Il suo terzo album, “NUOVOSPAZIOTEMPO”, comprende collaborazioni con artisti del calibro di Niccolò Fabi e Mecna, portando Emma in tour in tutta Italia.

Glocky, giovane rapper di Piacenza, è uno degli esponenti di generi come il cloud rap e il rage rap. Con il progetto “Northside Melodies”, Glocky ha rafforzato la sua presenza nella scena musicale rap, seguendo un anno ricco di singoli e un tour tra i club italiani.

Sayf, artista Italo-tunisino di Genova, ha attirato l’attenzione con mixtape come “Sono triste” e con collaborazioni prestigiose. Recentemente, ha pubblicato “FIGLI DEI PALAZZI”, un lavoro che mette in risalto le sue origini culturali miste e la sua versatilità musicale.

Camoufly è un DJ e producer mascherato noto per la sua musica elettronica innovativa, che spazia dall’indie dance al speed garage. Sin dal suo debutto, Camoufly ha conquistato la scena dance internazionale, esibendosi in tour di successo in Europa, Nord America e Asia.