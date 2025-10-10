Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Spotify lancia una nuova esperienza in-app dedicata ad Ariana Grande

Published

Spotify, la piattaforma di streaming musicale più popolare al mondo, ha introdotto una nuova esperienzain-app dedicata ai fan di Ariana Grande. Questa nuova funzione, chiamata “My Top 5: Ariana Grande Songs”, offre agli utenti un modo unico per classificare e condividere le proprie cinque canzoni preferite dell’intera discografia dell’artista.

Gli appassionati di Ariana Grande possono accedere alla nuova esperienza direttamente dall’app di Spotify. La funzione consente di selezionare e ordinare le proprie canzoni preferite, esplorando tra gli album di Ariana, cercando brani specifici o scegliendo tra quelli più popolari. Un’aggiunta interessante è la possibilità di visualizzare la propria vera “Top 5”, basata sui dati di ascolto personali, e di condividere sui social delle card personalizzate con le proprie preferenze musicali.

Spotify ha anche annunciato che per gli ascoltatori più fedeli di “Wicked: The Soundtrack”, sarà disponibile un badge esclusivo, “Glinda bubble”, sulla card personalizzata.

Ariana Grande, celebrata per avere 21 brani inclusi nel Billions Club di Spotify, si conferma l’artista femminile con il maggior numero di canzoni che hanno superato il miliardo di stream sulla piattaforma. In occasione del lancio della nuova esperienza, Spotify ha condiviso la classifica dei cinque brani più ascoltati a livello mondiale: “7 rings”, “thank u, next”, “One Last Time”, “Into You” e “Side to Side”. In aggiunta, per coloro che preferiscono brani meno mainstream, i cinque brani non singoli più ascoltati sono: “motive (with Doja Cat)”, “intro (end of the world)”, “bloodline”, “needy” e “Everytime”.

Infine, Spotify ha rivelato i cinque brani di Ariana Grande più condivisi a livello globale negli ultimi tre anni, tra cui spiccano “we can’t be friends (wait for your love)” e “yes, and?” insieme a successi come “7 rings”. Questa iniziativa segue i precedenti successi delle edizioni di “My Top 5”, che hanno coinvolto artisti del calibro di Taylor Swift, The Weeknd e BTS.

Con 696 milioni di utenti in oltre 180 paesi, Spotify continua a innovare nel campo dello streaming musicale, rafforzando il legame tra artisti e fan attraverso esperienze uniche e personalizzate.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Triumph TXP: arriva la prima gamma di moto elettriche giovani motociclisti

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Giochi

Le Avventure Galattiche di Mario arrivano su Nintendo Switch e Switch 2

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba

Spettacolo

FULMINACCI: torna oggi con il nuovo singolo “NIENTE DI PARTICOLARE”

Giochi

Little Nightmares III è ora disponbile

Spettacolo

ROBBIE WILLIAMS: è uscito oggi “PRETTY FACE”, il nuovo singolo in radio da venerdì 17 ottobre

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Tecnologia

Auricolari SmartBuds AI: la rivoluzione dell’intelligenza artificiale firmata SBS

Motori

DS Automobiles presenta l’eleganza elettrica a Rom-E 2025 nel cuore di Roma

Motori

CUPRA Formentor VZ5: il ritorno dell’iconico cinque cilindri

Spettacolo

Pavarotti Novanta”: Decca celebra i 90 anni del tenore con un cofanetto evento

Motori

Mercedes-Benz ELF: un nuovo approccio alla ricarica dei veicoli elettrici

Motori

Suzuki al JAPAN MOBILITY SHOW 2025 a Tokyo

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Spettacolo

Spotify lancia una nuova esperienza in-app dedicata ad Ariana Grande

Tecnologia

LG Electronics porta in Italia LG StanbyME 2

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Moto Morini ALLTRHIKE: la nuova adventure per vivere la città e l’off-road con la stessa libertà

Spettacolo

ALVARO SOLER: Esce domani il nuovo album “El Camino”

Sport

BMW: la NEUE KLASSE incontra l’ AC Milan

Motori

Debutto italiano per la showcar CUPRA Tindaya: svelata all’Allianz Cloud di Milano

Società

Matteo Salvini ospite di “Dritto e Rovescio” per discutere di attualità e politica internazionale

Motori

Kawasaki Brute Force 450 MY 2026: potenza e versatilità per ogni terreno
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

FULMINACCI: torna oggi con il nuovo singolo “NIENTE DI PARTICOLARE”

L’atteso ritorno di Fulminacci si materializza oggi con l’uscita del suo nuovo singolo, “Niente di particolare”. Dopo i successi di “Casomai” e “Sottocosto”, il...

51 minuti ago

Spettacolo

ROBBIE WILLIAMS: è uscito oggi “PRETTY FACE”, il nuovo singolo in radio da venerdì 17 ottobre

È uscito oggi “Pretty Face” il nuovo singolo di Robbie Williams, che sarà in rotazione radiofonica da venerdì 17 ottobre. Questo brano fa parte...

1 ora ago

Spettacolo

Pavarotti Novanta”: Decca celebra i 90 anni del tenore con un cofanetto evento

In occasione di quello che sarebbe stato il suo 90° compleanno, il mondo della musica celebra una delle voci più amate di sempre: Luciano...

2 ore ago

Spettacolo

ALVARO SOLER: Esce domani il nuovo album “El Camino”

Alvaro Soler, riconosciuto a livello mondiale come uno dei più brillanti interpreti del pop latino, si appresta a rilasciare il suo nuovo album “El...

24 ore ago