Spotify lancia una nuova esperienza in-app dedicata ad Ariana Grande

Spotify, la piattaforma di streaming musicale più popolare al mondo, ha introdotto una nuova esperienzain-app dedicata ai fan di Ariana Grande. Questa nuova funzione, chiamata “My Top 5: Ariana Grande Songs”, offre agli utenti un modo unico per classificare e condividere le proprie cinque canzoni preferite dell’intera discografia dell’artista.

Gli appassionati di Ariana Grande possono accedere alla nuova esperienza direttamente dall’app di Spotify. La funzione consente di selezionare e ordinare le proprie canzoni preferite, esplorando tra gli album di Ariana, cercando brani specifici o scegliendo tra quelli più popolari. Un’aggiunta interessante è la possibilità di visualizzare la propria vera “Top 5”, basata sui dati di ascolto personali, e di condividere sui social delle card personalizzate con le proprie preferenze musicali.

Spotify ha anche annunciato che per gli ascoltatori più fedeli di “Wicked: The Soundtrack”, sarà disponibile un badge esclusivo, “Glinda bubble”, sulla card personalizzata.

Ariana Grande, celebrata per avere 21 brani inclusi nel Billions Club di Spotify, si conferma l’artista femminile con il maggior numero di canzoni che hanno superato il miliardo di stream sulla piattaforma. In occasione del lancio della nuova esperienza, Spotify ha condiviso la classifica dei cinque brani più ascoltati a livello mondiale: “7 rings”, “thank u, next”, “One Last Time”, “Into You” e “Side to Side”. In aggiunta, per coloro che preferiscono brani meno mainstream, i cinque brani non singoli più ascoltati sono: “motive (with Doja Cat)”, “intro (end of the world)”, “bloodline”, “needy” e “Everytime”.

Infine, Spotify ha rivelato i cinque brani di Ariana Grande più condivisi a livello globale negli ultimi tre anni, tra cui spiccano “we can’t be friends (wait for your love)” e “yes, and?” insieme a successi come “7 rings”. Questa iniziativa segue i precedenti successi delle edizioni di “My Top 5”, che hanno coinvolto artisti del calibro di Taylor Swift, The Weeknd e BTS.

Con 696 milioni di utenti in oltre 180 paesi, Spotify continua a innovare nel campo dello streaming musicale, rafforzando il legame tra artisti e fan attraverso esperienze uniche e personalizzate.