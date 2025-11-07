“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

A distanza di dieci anni dalla sua uscita, “Squallor” di Fabri Fibra torna protagonista con una nuova edizione celebrativa che riporta alla luce un capitolo fondamentale del rap italiano. Da oggi, 7 novembre, Universal Music Italia pubblica per la prima volta l’album in versione vinile 2LP e una ristampa ufficiale in CD, non disponibile da anni.

Pubblicato originariamente il 7 aprile 2015 con un lancio a sorpresa su Twitter — “Squallor. Fuori ora su iTunes” — l’ottavo album in studio di Fabri Fibra rappresenta uno dei momenti più autentici e incisivi della sua carriera. Artista da sempre indipendente e allergico alle convenzioni del mercato, Fibra utilizza questo disco per “buttare fuori” parole e riflessioni accumulate negli anni successivi al precedente “Guerra e Pace” del 2013.

“Squallor” è composto da 18 brani nella versione fisica e 3 bonus track digitali, un viaggio sonoro nel quale il rapper affronta con lucidità e ironia i temi del disagio sociale, della cultura contemporanea e della propria identità artistica. Tra i pezzi più amati, spiccano “Alieno”, “Come Vasco” e il primo singolo “Il Rap Nel Mio Paese”.

Il disco si distingue anche per la presenza di numerose collaborazioni che attraversano la scena rap italiana e internazionale: Guè, Marracash, Nitro, Salmo, Clementino, Gemitaiz, MadMan, Youssoupha, Lucariello e Gel contribuiscono a creare un mosaico sonoro che amplifica la forza dei testi e la varietà delle produzioni.

Con la sua scrittura tagliente e una produzione curata nei dettagli, “Squallor” è considerato ancora oggi un album di culto, capace di fotografare senza filtri una società segnata da contraddizioni e decadenza. Il titolo stesso, evocativo e diretto, riflette l’essenza del progetto: una fotografia contemporanea, un’immagine vivida e potente di decadenza culturale che ci colpisce in piena faccia.

Tra denuncia e introspezione, Fabri Fibra riesce a mantenere intatta la coerenza artistica che lo ha sempre contraddistinto, offrendo una visione personale e lucida del mondo che lo circonda. “Squallor” continua a suonare attuale, dimostrando come la forza della scrittura e la verità dei contenuti possano superare la prova del tempo.

Con questa nuova pubblicazione, l’album torna disponibile in formato fisico — CD e doppio vinile — permettendo alle nuove generazioni di riscoprire un’opera che ha segnato la maturità artistica di uno dei protagonisti più influenti del rap italiano. Un ritorno atteso e necessario, per celebrare un disco che, a dieci anni dalla sua uscita, resta una pietra miliare nella storia dell’hip hop tricolore.