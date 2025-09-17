Connect with us

Stardust è la nuova sneaker retrò firmata Satorisan

Satorisan, il rinomato marchio internazionale di calzature di alta qualità, presenta Stardust, la sua nuova sneaker unisex che promette di combinare un design distintivo con materiali premium e una filosofia di rispetto per il pianeta. Ispirata alla simbolica “polvere di stelle” da cui, secondo l’azienda, tutti gli esseri umani derivano, questa sneaker rétro mira non solo a offrire una calzatura all’avanguardia ma anche a diffondere un messaggio più profondo di connessione universale e sostenibilità ambientale.

Le nuove Stardust si distinguono per il loro stile vintage, progettate per resistere al tempo e alle mode passeggere. Offrono un’alternativa alle silhouette minimaliste e alle sneaker ispirate al mondo del calcio, con un design ricco di dettagli che richiamano le iconiche scarpe da calcio degli anni ’60. Il tutto è reinterpretato in chiave moderna, con una silhouette essenziale ma marcata, impreziosita da dettagli come il logo in rilievo, cuciture decorative e flap rinforzati su linguetta e tallone.

Satorisan introduce due varianti per la collezione Stardust: Stardust Suede e Stardust Premium.

La Stardust Suede è realizzata in suede di altissima qualità, combinata con pelle pieno fiore da concerie certificate LWG Gold, disponibile in eleganti combinazioni cromatiche. Il rivestimento interno utilizza cotone biologico certificato GOTS, mentre l’interno è foderato in Cambrelle, riflettendo l’estetica delle scarpe da calcio del passato.

La Stardust Premium è caratterizzata da pelle premium con finitura nubuck, abbinata a pelle pieno fiore e suede, tutte provenienti da concerie certificate LWG Gold. La soletta è rivestita con cotone biologico GOTS per un comfort superiore, mentre dettagli come i flap protettivi su linguetta e tallone consolidano un design che guarda al futuro con consapevolezza ecologica.

 

