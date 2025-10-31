Connect with us

“STASERA CHE SERA”, il primo grande successo dei Matia Bazar, compie 50 anni

Published

Uno dei brani più iconici della storica band italiana Matia Bazar, “Stasera che sera”, celebra un importante traguardo: 50 anni dalla sua prima uscita. Per commemorare questa pietra miliare, Carlo Marrale, cofondatore e autore della band, e Silvia Mezzanotte, nota voce del gruppo nei primi anni duemila, hanno collaborato per produrre una nuova versione acustica del brano, già disponibile in radio e nei canali digitali.

“Stasera che sera” ha debuttato nel marzo del 1975, diventando la colonna sonora di intere generazioni. La nuova interpretazione acustica, curata da Raydada / Emi Music Italia, unisce la raffinata chitarra di Marrale alla magia delle voci dei due artisti, esaltando l’essenza melodica e l’emozionalità intrinseca della canzone.

Carlo Marrale racconta l’origine del brano con emozione: «Conservo un ricordo nettissimo del momento in cui è nata “Stasera che sera” – era il tardo pomeriggio del 1 gennaio del ‘75. Rientravo dalla festa di Capodanno organizzata con Cassano, Stellita, Antonella Ruggiero ed altri amici. Appena arrivato a casa imbracciai la chitarra e come se l’avessi sempre suonata mi venne di getto tutta la prima parte… quelle note erano il regalo che il nuovo anno mi portava. Aldo Stellita scrisse il testo in breve tempo e il brano era pronto: quasi senza saperlo gettavamo le basi di una carriera lunghissima e di livello internazionale. Riascoltandola a distanza di 50 anni mi rendo conto che abbiamo davvero fatto un gran bel lavoro… insieme a Silvia Mezzanotte, a cui mi lega una grande sintonia artistica abbiamo scelto di celebrarne i 50 anni, tornando all’origine: semplicemente una chitarra e due voci».

Silvia Mezzanotte aggiunge: «Sono felice di celebrare questo grande capolavoro con Carlo e di cantare con lui le più belle canzoni dei Matia Bazar: dal 2019 abbiamo calcato insieme i più bei palchi italiani e internazionali, affinando emozioni e sensazioni, calibrando e sperimentando la magia del nostro cantare insieme. Ed è questa la nostra cifra. La si può ritrovare nell’eleganza della chitarra di Carlo, nella semplicità dell’arrangiamento acustico che abbiamo scelto per rielaborare questa straordinaria hit, ma soprattutto nell’incanto delle nostre voci ogni volta che si incontrano».

L’anniversario non si limita a questa nuova uscita musicale; Marrale e Mezzanotte intraprenderanno un tour celebrativo in teatri selezionati in tutta Italia. Il tour “Stasera che sera 50th” avrà inizio il 21 novembre 2025 a Montecatini presso il Teatro Verdi, proseguendo poi per Sulmona, Marano e Foggia.

Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, pur appartenendo a diverse epoche dei Matia Bazar, hanno trovato un nuovo modo di raccontare la storia della band attraverso una collaborazione nata quasi per caso nel 2019. Unendo le loro esperienze e la loro passione, continuano a portare avanti il grande patrimonio musicale del gruppo, lavorando attualmente anche su nuovi progetti.

