SteelSeries presenta i nuovi mouse Rival 3 Gen 2

In vista del 25° anniversario nel 2026, SteelSeries, produttore leader mondiale di periferiche e accessori per gaming, ha annunciato l’arrivo sul mercato dei nuovi mouse da gioco Rival 3 Gen 2 e Rival 3 Wireless Gen 2. Basati sull’eredità della serie Rival 3, originariamente lanciata nel 2013, questi nuovi dispositivi promettono di portare le prestazioni e la durata ad un livello superiore, inserendosi nella categoria di “lusso accessibile”.

I Rival 3 Gen 2 sono progettati per offrire prestazioni eccezionali, con una latenza di clic ultra-ottimizzata di soli 1,35 ms per la versione con cavo, garantendo una reattività istantanea che offre un vantaggio competitivo ai giocatori. Dotati di sensori ottici True Move Core da 8.500 DPI, questi mouse assicurano precisione e accuratezza in ogni movimento. Inoltre, grazie agli interruttori meccanici di precisione, la loro durevolezza è garantita per 60 milioni di clic, confermando la loro resistenza e affidabilità nel tempo.

Il Rival 3 Gen 2 non sacrifica lo stile per la funzionalità. Con la tecnologia di illuminazione Prism di SteelSeries, offre un’illuminazione a 360° che risponde al gusto estetico dei giocatori. La versione wireless del Rival 3 Gen 2 introduce ulteriori migliorie, come il sensore ottico True Move Air da 18k DPI, che raggiunge prestazioni eccezionali in velocità e precisione. Con un’accelerazione massima di 40g e una latenza di clic di soli 1,9 ms, si garantiscono esperienze di gioco competitive senza compromessi.

Una delle caratteristiche più rilevanti è la tecnologia Quantum 2.0 Dual Wireless, che offre connettività versatile tramite un dongle USB e Bluetooth 5.0, facilitando la transizione tra lavoro e gioco su diversi dispositivi. La versione wireless promette anche un’ampia durata della batteria, da 45 a 200 ore su 2,4 GHz e fino a 450 ore con Bluetooth, utilizzando una singola batteria AAA, permettendo sessioni di gioco prolungate senza frequenti interruzioni.

In aggiunta alle sue capacità tecniche, il Rival 3 Gen 2 offre nuove opzioni di colore “acqua”, “lavanda”, “bianco” e il classico “nero”, permettendo ai giocatori di personalizzare i loro setup per adattarsi al loro stile personale.

I nuovi mouse sono disponibili sul sito SteelSeries e presso rivenditori in tutto il mondo a partire da 39,99 euro per il Rival 3 Gen 2 e 59,99 euro per la versione Wireless. Questi prodotti incarnano l’impegno di SteelSeries per la qualità, l’innovazione e la funzionalità di alto livello, continuando ad essere una scelta di riferimento per appassionati di gaming in tutto il mondo.