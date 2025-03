Stefano De Martino: “Meglio Stasera” Summer Tour ad agosto a Paestum

Dopo oltre cento repliche in tutta Italia e i trionfali sold out al Politeama di Napoli e al Brancaccio di Roma, Stefano De Martino torna a sorprendere il pubblico con la versione estiva del suo acclamato spettacolo teatrale. Un ‘quasi-one man show’ firmato insieme a Riccardo Cassini, che promette due ore di intrattenimento puro tra racconti inediti, musica e danza.

Lo spettacolo si evolve, lasciando spazio a nuovi aneddoti e aggiornamenti legati alla carriera sempre più mainstream dell’ex ballerino di “Amici”. Sul palco si susseguono diversi volti di Stefano De Martino, offrendo al pubblico un’opportunità unica per scoprirlo sotto nuove prospettive.

C’è lo Stefano narratore, che ripercorre con ironia e leggerezza il viaggio dalla sua infanzia in un piccolo paese del Sud Italia fino al successo televisivo. Dalla vita da fruttivendolo ai primi passi nel mondo della danza, fino alla consacrazione come uno degli showman più amati d’Italia.

C’è lo Stefano crooner, che accompagnato dagli otto orchestrali della Disperata Erotica Band, dà vita a uno spettacolo musicale unico nel suo genere. Con uno stile che richiama le atmosfere tra Carosone e Sanremo, la sua performance spazia tra mash-up e virtuosismi canori con un’unica regola: “Non è mai una sola canzone per volta”.

C’è lo Stefano danzatore, che torna a sfidare se stesso sul palco, nonostante ironizzi sulla sua presunta “ruggine” dopo anni lontano dal mondo della danza. A supportarlo, un gruppo di ballerini professionisti e amici di vecchia data, pronti a rendere lo spettacolo ancora più dinamico ed emozionante.

C’è infine lo Stefano imprevedibile, il mattatore che tutti conoscono e amano. Con la spontaneità che lo contraddistingue, porta in scena l’ironia e il divertimento di programmi come “Stasera tutto è possibile” e “Affari tuoi”, alternando gag, monologhi brillanti e improvvisazioni che coinvolgono il pubblico in un’esperienza interattiva e sempre diversa.