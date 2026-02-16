Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Stefano Nazzi torna a teatro con “Indagini Live 2026”: 27 date e 7 sold out

Published

Dopo aver conquistato oltre 90 mila spettatori con le tournée 2024 e 2025, Stefano Nazzi torna nei principali teatri italiani con una nuova stagione del suo spettacolo dal vivo, “Indagini Live 2026”. Il debutto è fissato per giovedì 19 febbraio al TAM Teatro Arcimboldi di Milano, dove le prime due serate sono già sold out.

Il nuovo tour si preannuncia come un ulteriore successo per il giornalista e autore del celebre podcast “Indagini”. In calendario ci sono 27 appuntamenti, sette dei quali già esauriti, che toccheranno le grandi città italiane e, per la prima volta, anche l’estero con una tappa a Londra il 24 marzo 2026. Dopo Milano, Trieste, Bologna, Roma e Firenze, lo spettacolo approderà anche a Torino, Napoli, Bari, e si concluderà nuovamente nel capoluogo lombardo il 13 maggio.

La nuova stagione promette una storia completamente inedita. Come ha spiegato lo stesso Nazzi: “È una storia diversa da quelle trattate nei precedenti tour e nel podcast. Racconterò una storia di cronaca che ha segnato il paese ma inedita rispetto al lavoro fatto finora”. Una dichiarazione che accredita l’attesa del pubblico, desideroso di scoprire quale sarà il nuovo caso protagonista di questa edizione.

Il successo delle precedenti tournée – dedicate al caso del Circeo nel 2024 e al Mostro di Firenze nel 2025 – ha consolidato il legame tra Nazzi e un pubblico sempre più fedele. “Indagini Live” si distingue per la capacità di trasformare le inchieste giornalistiche in un racconto teatrale potente e coinvolgente, capace di fondere cronaca, analisi e narrazione in un’unica esperienza immersiva.

A curare la parte scenica di questa nuova produzione è confermata la squadra che accompagna Nazzi fin dall’esordio: Marco Iacomelli alla regia, Massimiliano Perticari come regista associato e Stefano Tumiati alle musiche. Tra le cifre stilistiche più riconoscibili del lavoro di Nazzi spiccano oggettività, approfondimento e chiarezza nell’esposizione, con un linguaggio narrativo essenziale e incisivo. Sul palco, il racconto è arricchito da testimonianze, documenti giudiziari e ricostruzioni dei media, accompagnati dall’ormai iconica intro che apre il suo podcast.

Stefano Nazzi è oggi una delle voci più apprezzate del giornalismo narrativo italiano. Dopo una lunga carriera nella cronaca, in cui ha seguito alcuni dei casi più conosciuti del paese, collabora con «il Post» come autore dei podcast Indagini e Altre indagini, che da anni occupano stabilmente le prime posizioni delle classifiche italiane. Per Mondadori ha pubblicato i volumi Il volto del male (2023), Canti di Guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta (2023) e Predatori. I serial killer che hanno segnato l’America (2025).

Nel 2025 Nazzi ha inoltre debuttato in televisione con la trasmissione Il caso, andata in onda in prima serata su Rai3, ampliando ulteriormente il suo pubblico. Da poco ha aperto anche la newsletter settimanale “Impronte” su Substack, dove prosegue la sua riflessione sui grandi temi della cronaca.

Con “Indagini Live 2026” Nazzi conferma la forza di un linguaggio che ha saputo trasformare il modo di raccontare il reale. La sua capacità di dare voce alle storie e ai protagonisti dei casi più complessi, unita a una profonda sensibilità nell’indagine delle dinamiche umane, sembra essere la chiave del suo costante successo.

Il tour – che ha già registrato numerose date esaurite a Milano, Bologna, Roma, Torino e altre città – si propone dunque come uno degli appuntamenti teatrali più attesi del 2026, segnando una nuova tappa nella carriera di un autore che continua a rinnovare il dialogo con il suo pubblico, teatro dopo teatro.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Società

“È sempre Cartabianca”: la sentenza di Bari contro CasaPound e il rebus del caso Garlasco

Società

Suzuki aderisce a “M’illumino di meno 2026”: luci spente per un futuro più sostenibile

Moda

New Balance e Foot Locker lanciano le nuove ABZORB 2000 con Endrick protagonista

Spettacolo

Stefano Nazzi torna a teatro con “Indagini Live 2026”: 27 date e 7 sold out

Motori

ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: nuovo riferimento nel Rally Elettrico Internazionale

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Mauro Pagani compie 80 anni e annuncia il nuovo album “Tutto è già qui”

Tecnologia

FRITZ!Box 4630 porta la potenza del Wi-Fi 7 nelle case italiane

Spettacolo

Jovanotti raddoppia al Circo Massimo: due serate “al Massimo” per chiudere l’estate

Tecnologia

LG porta la magia degli sport invernali nel salotto di casa

Motori

Leasys presenta Rent&Buy: la nuova formula che unisce noleggio e acquisto

Motori

Suzuki porta la passione per il mare all’Eudi Show 2026 con innovazione e sostenibilità

Motori

Lexus rivoluziona la guida con il nuovo sistema Steer-by-Wire

Società

“Quarta Repubblica”: domani sera il Referendum sulla giustizia, il caso Gratteri e l’intervista sull’enigma di Garlasco

Spettacolo

Patty Pravo celebra 60 anni di carriera con “Opera”: un viaggio tra arte, musica e libertà creativa

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Motori

FIAT lancia la nuova Topolino Corallo: più colore, più allegria e una gamma più estesa

Motori

Hyundai porta la frenata rigenerativa a un nuovo livello con lo Smart Regenerative System

Spettacolo

MGK, il “Lost Americana Tour” fa tappa in Italia: Unipol Arena sold out
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Radio Italia rinnova la propria presenza a Sanremo in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, con un palinsesto ricco di appuntamenti,...

6 ore ago

Spettacolo

Mauro Pagani compie 80 anni e annuncia il nuovo album “Tutto è già qui”

A ottant’anni appena compiuti, Mauro Pagani aggiunge un nuovo capitolo alla sua straordinaria carriera artistica. Il 16 ottobre uscirà il suo nuovo album di...

6 ore ago

Spettacolo

Jovanotti raddoppia al Circo Massimo: due serate “al Massimo” per chiudere l’estate

Roma si prepara ad accogliere un doppio appuntamento evento con Lorenzo Jovanotti. Dopo il sold out del primo concerto, l’artista annuncia una seconda data...

7 ore ago

Spettacolo

Patty Pravo celebra 60 anni di carriera con “Opera”: un viaggio tra arte, musica e libertà creativa

Sessant’anni di carriera e un’energia artistica che non conosce confini. Patty Pravo, icona indiscussa della musica italiana, celebra questo straordinario traguardo con un nuovo...

11 ore ago