Stellantis: consegne in crescita del 12% nel primo trimestre 2026, trainano Nord America ed Europa

Stellantis ha annunciato che le consegne consolidate per il primo trimestre 2026 hanno raggiunto 1,4 milioni di unità, segnando un incremento del 12% rispetto all'anno precedente. La crescita si è registrata in tutte le regioni, con un contributo determinante da parte del Nord America e dell'Europa allargata. Nel dettaglio, il Nord America ha ottenuto una crescita delle consegne di circa 54 mila unità, pari a un aumento del 17% su base annua. Questo risultato è stato favorito principalmente dal rafforzamento delle performance commerciali nella regione. Modelli come il Ram 1500 (light-duty) HEMI V8, l'aggiornamento di Jeep Grand Wagoneer e il nuovo Jeep Cherokee hanno avuto un impatto importante, contribuendo per oltre il 100% alla crescita, mentre il calo delle consegne di Jeep Compass è stato compensato dal maggiore focus produttivo sulla Cherokee.



Nell'Europa allargata, le consegne sono aumentate di circa 69 mila unità (+12%). I veicoli commerciali leggeri sono rimasti stabili, mentre il segmento dei passeggeri ha registrato una forte spinta grazie ai nuovi lanci di modelli su piattaforma Smart Car, come Citroën C3, C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera e Fiat Grande Panda, che insieme sono cresciuti dell'85% su base annua. Leapmotor ha visto una netta accelerazione con consegne in crescita fino a 27 mila unità, trascinate dal successo in particolare della Leapmotor T03 nel segmento BEV in Italia.



In Medio Oriente e Africa, le consegne sono cresciute dell'11%, trainate dalla Turchia (+12 mila unità). Questo miglioramento è stato favorito da una normalizzazione delle scorte e dal debutto delle nuove Smart Car. Anche l'Algeria ha rappresentato un fattore positivo grazie all'aumento della produzione locale, mentre nei Paesi del Golfo si è registrata una flessione.



Per il Sud America, l'incremento è stato del 4%, pari a circa 8 mila unità in più. Il Brasile ha spinto la crescita con +17 mila unità (+11%), pur risentendo di una riduzione delle consegne in Argentina (-8 mila unità, -19%), attribuita al calo di mercato e alla concorrenza di nuovi operatori cinesi. Nonostante ciò, Stellantis ha mantenuto la leadership nei due mercati principali dell'area.



Le consegne consolidate includono esclusivamente i veicoli fatturati a concessionari/importatori o clienti finali e rappresentano la base per la rilevazione dei ricavi. Dal 2026, i dati Maserati sono integrati in quelli regionali secondo il luogo di vendita, mentre Leapmotor International, società controllata dal gruppo, contribuisce ai numeri con la commercializzazione dei suoi modelli fuori dalla Cina.

