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Stellantis cresce nel primo trimestre 2026: vendite UE30 in aumento del 5%

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Nel primo trimestre del 2026, Stellantis ha registrato un’importante crescita nel mercato automobilistico europeo a 30 Paesi (UE30), segnando un incremento delle immatricolazioni del 5% rispetto al 2025. Con 696.676 veicoli venduti, il gruppo ha raggiunto una quota di mercato del 17,5%, la più alta degli ultimi due anni. Sommando i risultati di Leapmotor International, la quota sale al 18,1%, con un aumento complessivo di 0,73 punti percentuali.

Il gruppo guidato da Antonio Filosa è stato l’unico tra i primi dieci costruttori automobilistici a migliorare la propria posizione nel trimestre. I brand con i migliori risultati sono stati FIAT (+25,4%), Lancia (+15,7%), Citroën (+12,3%) e Opel/Vauxhall (+10,5%). A livello geografico, Stellantis ha ottenuto risultati rilevanti in Germania, con un incremento del 15,2%, e buone performance anche in Italia (+6,7%) e Spagna (+6,1%). In Austria le vendite sono salite del 31,1%, mentre in Polonia del 18%.

Nel segmento dei Veicoli Commerciali Leggeri, Stellantis Pro One si è confermata leader con una quota del 28,7%. Il gruppo domina anche nel comparto delle vetture ibride, dove detiene una quota del 21,6%, comprendendo le varianti PHEV, HEV e MHEV.

A commentare i risultati è stato Emanuele Cappellano, COO di Enlarged Europe, che ha dichiarato: “I primi tre mesi del 2026 hanno consolidato il processo di recupero già iniziato da Stellantis verso la fine dell’anno scorso. Continuiamo a costruire una solida dinamica di crescita, grazie al nostro piano di rilancio del business, basato sulla centralità dei bisogni del cliente, cui offriamo una gamma equilibrata tra funzionalità, design e scelta di motorizzazioni”.

In Italia, Stellantis ha chiuso il trimestre con una crescita del 6,7%. I cinque modelli più venduti del mercato nazionale sono tutti marchi del gruppo: Fiat Pandina, Jeep Avenger, Fiat Grande Panda, Citroën C3 e Leapmotor T03, con quest’ultimo che si conferma leader nel segmento dei veicoli elettrici a batteria (BEV). In Francia, Stellantis detiene quasi il 31% di quota di mercato e piazza cinque modelli tra i dieci best-seller del trimestre. Anche in Germania il gruppo ha segnato un significativo incremento, portando la sua quota al 12,7%, in crescita di 1,2 punti percentuali.

Il successo commerciale di Stellantis nel primo trimestre è accompagnato da numerosi riconoscimenti ottenuti in tutta Europa. Nel Regno Unito, la Fiat Grande Panda è stata premiata come “Best Bargain” ai Top Gear Electric Vehicle Awards 2026. In Francia, il concept Citroën ELO è stato eletto “Concept Car dell’Anno 2026”. In Germania, la 500e Abarth ha vinto per la decima volta il titolo di “Best Mini Cars” della rivista “Auto motor und sport”, mentre il nuovo Opel Mokka GSE ha ricevuto il “Golden Steering Wheel 2025” come migliore small car. A livello europeo, la Fiat Grande Panda si è aggiudicata l’AUTOBEST CONQUEST Award 2026 per il design, mentre il Citroën C3 Aircross ha ottenuto il riconoscimento di “Best Users’ Car of Europe 2026”.

Il gruppo si prepara ora a un appuntamento strategico cruciale: il 21 maggio 2026 è previsto a Detroit l’Investor Day, durante il quale verrà presentato il nuovo piano strategico di Stellantis.

Con i risultati positivi del primo trimestre e nuovi obiettivi in vista, Stellantis consolida la sua posizione di riferimento nel mercato automobilistico europeo, rafforzando il percorso di crescita basato su innovazione, design e transizione energetica.

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