STEREOPHONICS: il nuovo album “MAKE ‘EM LAUGH, MAKE ‘EM CRY, MAKE ‘EM WAIT”

La leggendaria band britannica, Stereophonics, ha rivelato entusiasmanti novità per i loro fan di lunga data. Con una carriera che spazia oltre 30 anni, più di 10 milioni di album venduti e una reputazione consolidata nel panorama musicale internazionale, il gruppo ha confermato l’uscita del loro 13° album in studio, intitolato “Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait”, in arrivo il 25 aprile 2025.

Il brano, disponibile oggi su tutte le piattaforme digitali, mantiene fedelmente lo stile unico degli Stereophonics, con chitarre incisive, linee di basso avvolgenti e la voce distintiva del frontman Kelly Jones, che si distingue per testi profondi e emozionanti. Jones stesso ha descritto il singolo come “una canzone che potrebbe descrivere l’irrequietezza nell’incertezza e la lotta per arrivare all’accettazione”.

L’album, composto da 8 tracce, promette di essere un’opera compatta e precisa, ma allo stesso tempo ricca di speranza e gioia. Secondo Kelly, l’ispirazione per la copertina e l’estetica del progetto è nata dall’arte figurativa, in particolare da un dipinto di Louise Bourgeois intitolato ‘ART IS A GUARANTY OF SANITY’. La copertina dell’album rispecchia quindi la semplicità e la potenza emotiva dell’arte, con tonalità di rosa che catturano l’essenza del disco.

Non solo nuove produzioni discografiche, ma gli Stereophonics stanno anche preparando il terreno per un World Tour 2025 che ha già venduto oltre 300.000 biglietti in tutto il mondo. I fan italiani avranno l’opportunità di vedere la band dal vivo il 14 maggio all’Alcatraz di Milano, in un concerto che si prospetta imperdibile e che segna il ritorno degli Stereophonics in Italia dopo cinque anni.

Con un sound fresco e autentico, gli Stereophonics confermano ancora una volta il loro status di band iconica e amata a livello internazionale. Un nuovo capitolo si apre per loro, e i fan non vedono l’ora di immergersi in questa nuova avventura musicale.