STING annuncia il nuovo album live “STING 3.0 LIVE”

Sting, ha recentemente annunciato il lancio del suo nuovo album live “STING 3.0 LIVE”. Registrato durante il suo acclamato tour mondiale “STING 3.0”, il disco sarà disponibile in tutto il mondo dal 25 aprile in formato digitale, su CD e su vinile da 180 grammi. Inoltre, gli appassionati potranno avere accesso a un’edizione deluxe esclusiva per il “Record Store Day”, in uscita il 12 aprile.

In una dichiarazione rilasciata a New York, NY il 7 aprile, 2025, Sting ha sottolineato l’importanza di questo nuovo progetto: “STING 3.0 LIVE è una raccolta di 9 canzoni dei miei più grandi successi, inclusa una versione live mai pubblicata prima di ‘Be Still My Beating Heart’. Sono entusiasta di condividere con i miei fan queste nuove interpretazioni dei brani che hanno segnato la mia carriera musicale”.

Il disco, prodotto da Martin Kierszenbaum e registrato da Howard Page con l’assistenza di Tony Lake, promette di offrire ai fan un’esperienza unica per rivivere i classici di Sting in un modo nuovo e dinamico. La tracklist comprende brani iconici come “Message in a Bottle”, “Fields of Gold”, “Every Breath You Take” e molte altre.

Per i collezionisti e i veri fan di Sting, sarà disponibile un’edizione limitata in occasione del “Record Store Day”. Questa versione comprende un doppio LP con ben 17 brani, tra cui versioni dal vivo di brani celebri e singoli di successo come “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, “Never Coming Home” e “Can’t Stand Losing You”.

Il disco è stato curato dal rinomato mixer Robert “Hitmixer” Orton e masterizzato da Gene Grimaldi presso Oasis Mastering, garantendo la massima qualità del suono e delle registrazioni.

Con “STING 3.0 LIVE”, Sting offre ai suoi fan l’opportunità di immergersi nei momenti indimenticabili dei suoi concerti. Che si tratti di ballate dolci o di pezzi rock energici, l’album promette di trasportare l’ascoltatore in un viaggio musicale unico, guidato dalla voce inconfondibile e dall’abilità strumentale di Sting e dei suoi collaboratori.