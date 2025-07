Sting incanta Villa Manin per il tour Sting 3.0: emozioni e successi intramontabili

Una serata indimenticabile ha acceso Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, con il concerto di Sting. L’evento, parte del tour Sting 3.0, si è inserito nel programma culturale GO! 2025&Friends, collegato a Nova Gorica – Gorizia, designate Capitali Europee della Cultura 2025.

Circa 10.000 appassionati erano presenti per godere di una performance intima e coinvolgente, arricchita da una scaletta di successi intramontabili. Tra i brani eseguiti, Message in a Bottle, If I Ever Lose My Faith in You, Fragile e Every Breath You Take, che hanno emozionato e affascinato il pubblico presente.

L’appuntamento con GO! 2025&Friends non si ferma qui. Il prossimo evento musicale è previsto per giovedì 17 luglio a Trieste, dove sarà la volta di Robbie Williams, nella sua unica data italiana del tour europeo. Un altro imperdibile momento di musica che promette di arricchire ulteriormente il panorama culturale della regione Friuli Venezia Giulia.