Stylmartin COOPER: lo stivaletto urbano che unisce sicurezza, comfort e stile senza compromessi

Da sempre sinonimo di tecnicità, protezione e design contemporaneo, Stylmartin torna a sorprendere con una proposta che ridefinisce il concetto di calzatura urbana per motociclisti. Il nuovo COOPER, stivaletto unisex ispirato al classico Chelsea boot, incarna alla perfezione la filosofia del marchio: un equilibrio impeccabile tra eleganza, funzionalità e sicurezza.

Progettato per chi vive la città ogni giorno su due ruote, Stylmartin COOPER si distingue per la sua versatilità e per l’attenzione ai dettagli tipica della migliore tradizione artigianale italiana. È una calzatura pensata per accompagnare il motociclista in ogni momento della giornata, garantendo comfort e protezione sia in sella che a piedi.

La tomaia in pelle di vitello bottalata total black conferisce al modello un aspetto raffinato e contemporaneo. La texture naturalmente irregolare mette in risalto l’autenticità del materiale e la cura nella lavorazione, offrendo morbidezza e flessibilità durante l’uso quotidiano.

Pensato per affrontare qualsiasi condizione meteo, COOPER è dotato di una fodera impermeabile che assicura protezione da pioggia e umidità, mantenendo il piede sempre asciutto. A completare la praticità interviene la zip laterale YKK idrorepellente, nascosta sotto doppia pattina, che consente una calzata semplice e veloce senza compromettere la linea elegante dello stivaletto.

Durante la guida, la sicurezza resta una priorità assoluta. All’interno, le protezioni sui malleoli in D3O, sottili ma altamente performanti, garantiscono un’ottima capacità di assorbimento degli urti, preservando allo stesso tempo un profilo snello e moderno. Il paracambio in pelle tono su tono aggiunge un tocco discreto di funzionalità, dimostrando la costante attenzione di Stylmartin ai bisogni dei motociclisti urbani.

Completa il look una suola in gomma effetto carrarmato, impreziosita dal guardolo in cuoio, che offre aderenza, isolamento e stabilità su ogni tipo di terreno. Questa combinazione di materiali e design rende COOPER una calzatura ideale per le giornate più dinamiche e per le condizioni meteo più variabili.

Con il nuovo Stylmartin COOPER, il marchio conferma la sua capacità di unire protezione tecnica e stile contemporaneo, offrendo una soluzione perfetta per chi cerca uno stivaletto capace di coniugare moda, sicurezza e comfort.