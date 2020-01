Subsonica, registrati nuovi Sold Out per il Microchip Temporale Club Tour

Grande successo di pubblico per il “MICROCHIP TEMPORALE – Club Tour” dei Subsonica che, oltre ai sold out già annunciati, registra il tutto esaurito anche al Live Club di TREZZO SULL’ADDA il 7 marzo 2020; a TORINO, per la seconda data prevista il 15 marzo al Teatro della Concordia di Venaria Reale; al Vox Club di NONANTOLA (MO) il 27 marzo e all’Alcatraz di MILANO, l’8 aprile.

Inoltre, si aggiunge un nuovo appuntamento a Roma, città in cui si raddoppia con un secondo concerto previsto per il 24 marzo all’Atlantico.

La tournée, prodotta da Vertigo, toccherà quattordici città e partirà il 5 marzo 2020 da Padova (sold out), per poi fare tappa a Nonantola (due date sold out, il 6 e 27 marzo), Trezzo Sull’Adda (sold out, 7 marzo), Perugia (11 marzo), Firenze (12 marzo), arrivando a Torino con tre concerti il 14 e 15 (sold out) e 31 marzo al Teatro della Concordia di Venaria Reale, per poi proseguire a Napoli (19 marzo), Teramo (20 marzo), Bari (21 marzo), Roma (24 e 25 marzo), Pordenone (28 marzo), Senigallia (3 aprile), Marghera (4 aprile) e concludere con due live all’Alcatraz di Milano, l’8 (sold out) e il 9 aprile.

Il 19 gennaio Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio saranno anche protagonisti sul palco delle Sardine a Bologna per il nuovo evento nazionale del movimento.

Il 22 Novembre 2019 è uscito “Microchip Temporale” (Sony Music), il nuovo album della band che, a vent’anni dalla pubblicazione del disco che ha segnato in modo indelebile la scena musicale italiana, riavvolge il filo della storia. “Microchip Temporale” è una rielaborazione di “Microchip Emozionale” realizzato in complicità con 14 artisti che hanno oggi, per la maggior parte, l’età dei Subsonica di allora: ACHILLE LAURO, COEZ, COMA_COSE & MAMAKASS, COSMO, ELISA, ENSI, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, GEMITAIZ, MOTTA, M¥SS KETA, NITRO, LO STATO SOCIALE e WILLIE PEYOTE.ù

Dal 20 dicembre 2019 è disponibile in radio “TUTTI I MIEI SBAGLI”, il singolo nella nuova versione realizzata con Motta, estratto da “Microchip Temporale”. Il brano rappresenta una testimonianza della veste più acusticamente rock di “Tutti i miei sbagli”. Il timbro penetrante, ambiguo e profondo di Motta, insieme alla sua estensione che, in questa versione, trova tutto lo spazio per esprimersi al meglio, rendono questa rielaborazione uno dei momenti più intensi del disco.ù

Calendario “MICROCHIP TEMPORALE – Club Tour”:

5 marzo 2020 @ Padova | Hall – SOLD OUT

6 marzo 2020 @ Nonantola (MO) | Vox – SOLD OUT

7 marzo 2020 @ Trezzo Sull’Adda (MI) | Live Club – SOLD OUT

11 marzo 2020 @ Perugia | Afterlife

12 marzo 2020 @ Firenze | Tuscany Hall

14 marzo 2020 @ Venaria Reale (TO) | Teatro della Concordia – SOLD OUT

15 marzo 2020 @ Venaria Reale (TO) | Teatro della Concordia – SOLD OUT

19 marzo 2020 @ Napoli | Common Ground

20 marzo 2020 @ Mosciano Stazione (TE) | Pin Up

21 marzo 2020 @ Modugno (BA) | Demodè Club

24 marzo 2020 @ Roma | Atlantico – NUOVA DATA

25 marzo 2020 @ Roma | Atlantico

27 marzo 2020 @ Nonantola (MO) | Vox – SOLD OUT

28 marzo 2020 @ Pordenone | Fiera, Padiglione 5

31 marzo 2020 @ Venaria Reale (TO) | Teatro della Concordia

3 aprile 2020 @ Senigallia (AN) | Mamamia

4 aprile 2020 @ Marghera (VE) | Rivolta

8 aprile 2020 @ Milano | Alcatraz – SOLD OUT

9 aprile 2020 @ Milano | Alcatraz

Prevendite autorizzate: Ticketone.it. Biglietti disponibili su Ticketone.it dalle ore 16.00 di lunedì 13 gennaio 2020

Ricordiamo che i biglietti dei concerti Vertigo sono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone. Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso.

