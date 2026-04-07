SUSTAINera: nuovi store su eBay per ricambi originali usati provenienti dall’Hub di Economia Circolare di Torino

SUSTAINera, la business unit di Stellantis dedicata all’Economia Circolare, compie un passo decisivo verso la diffusione del riuso automobilistico con il lancio di nuovi negozi online su eBay. Da oggi, in Francia, Germania, Italia e Spagna, sarà possibile acquistare ricambi originali usati provenienti direttamente dal Centro di smontaggio veicoli dell’Hub di Economia Circolare di Mirafiori, a Torino.

L’iniziativa amplia la presenza digitale del gruppo nel settore dei componenti rigenerati, affiancandosi alla piattaforma B-Parts, dove i ricambi provenienti da Mirafiori sono già disponibili. Con questa estensione, Stellantis porta la sua offerta complessiva in Europa a oltre 12 milioni di pezzi, consentendo l’accesso ai componenti anche tramite i portali Service Box ed E-PER, strumenti riservati ai riparatori collegati alla rete Distrigo.

L’intera operazione si inserisce nella strategia dell’Economia Circolare di Stellantis, che si fonda sui pilastri della Rigenerazione, Riparazione, Riuso e Riciclo. L’intento è fornire opportunità concrete ai professionisti e agli utenti finali che cercano parti originali di alta qualità e pienamente funzionanti, valide alternative al nuovo.

Oggi lo stock gestito dal Centro di Mirafiori supera i 20.000 ricambi usati pronti per la vendita sui nuovi store SUSTAINera. Le parti provengono da veicoli a fine vita e da prototipi dei diversi marchi del gruppo. Prevalgono componenti per vetture FIAT, Alfa Romeo e Jeep, ma la disponibilità si estende anche a Peugeot, Opel e Citroën, con un ampliamento progressivo previsto per altri brand. La gamma copre parti di carrozzeria, elementi meccanici ed elettronici, nonché componentistica per interni.

La qualità resta il punto cardine del progetto. Tutti i ricambi vengono smontati secondo procedure standardizzate e controllate, che includono ispezioni iniziali, selezione, classificazione e prove funzionali. Ogni componente è sottoposto a pulizia e verifica per assicurare la piena conformità agli standard di legge. L’intero processo è governato da un sistema di codifica e controllo sviluppato da Stellantis, con l’obiettivo di garantire coerenza, tracciabilità e trasparenza.

Tra i vantaggi offerti al cliente, SUSTAINera propone un anno di garanzia, 14 giorni di diritto di recesso e risparmi fino al 70% rispetto alle parti nuove. Ogni articolo è corredato da fotografie dettagliate che ne illustrano lo stato reale, favorendo la massima chiarezza nelle transazioni.

L’iniziativa ha anche una forte valenza ambientale. Il riuso delle parti riduce drasticamente l’impatto della produzione di nuovi componenti: fino al 50% in meno di emissioni di CO₂ e un risparmio totale dei materiali impiegati. I componenti non riutilizzabili vengono avviati al riciclo, permettendo un recupero ottimizzato delle risorse e una riduzione significativa dei rifiuti.

SUSTAINera consolida così il proprio ruolo nel processo di decarbonizzazione industriale e nella transizione verso modelli produttivi più consapevoli. L’espansione su eBay, condotta in collaborazione con BrandOn Group, rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di un modello europeo del riuso trasparente, tracciabile e accessibile.

Un’operazione che segna un cambiamento culturale e industriale nel mercato aftermarket, offrendo a riparatori e automobilisti una risposta concreta alle esigenze di sostenibilità, convenienza e qualità. Stellantis conferma così la volontà di trasformare l’economia circolare in una leva di innovazione e competitività per l’intero settore automobilistico.