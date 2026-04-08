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Tecnologia

Suunto presenta Spark: cuffie open-ear a conduzione aerea per chi ama muoversi

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Suunto amplia la propria gamma di prodotti destinati agli sportivi con un nuovo dispositivo pensato per accompagnare ogni attività quotidiana e sportiva: Suunto Spark, le prime cuffie open-ear a conduzione aerea del marchio, dedicate a chi desidera libertà, comfort e consapevolezza dell’ambiente circostante durante l’ascolto.

Il nuovo design open-ear permette al suono di raggiungere l’orecchio senza ostruirlo, lasciando l’utilizzatore sempre attento ai suoni esterni, come il traffico, gli altri corridori o i segnali urbani. Spark consente quindi di ascoltare musica, podcast o affrontare chiamate senza compromettere la sicurezza, trasformando ogni momento d’ascolto in un’opportunità per migliorare le proprie performance.

Pensate per i runner e per chiunque conduca uno stile di vita attivo, le nuove cuffie uniscono tecnologia e ergonomia. Le funzioni integrate per la salute e il training aiutano a monitorare parametri fondamentali come la cadenza, la meccanica della corsa e la postura del collo. Che si tratti di una lunga corsa, di un giro in bici in città o di un tragitto quotidiano, Suunto Spark si adatta perfettamente a uno stile di vita attivo, sottolinea il comunicato.

Con un peso di soli 9 grammi per auricolare, Spark è progettato per garantire comfort e stabilità per tutto l’arco della giornata. Ogni cuffia si appoggia delicatamente sull’orecchio tramite componenti in silicone morbido e anallergico, integrate con un’asticella sottile in titanio rivestita in silicone che segue con precisione la forma naturale dell’orecchio. L’attenzione al dettaglio è evidente anche nel processo di sviluppo: **scansioni auricolari approfondite e test di vestibilità hanno assicurato una calzata sicura, priva di pressione e adatta a lunghe sessioni di utilizzo, dall’allenamento al lavoro.

Disponibili in tre colorazioni – nero, bianco e arancio corallo – le Suunto Spark uniscono appeal estetico e funzionalità. L’obiettivo è offrire agli sportivi un accessorio capace di seguire ogni ritmo e accompagnare con naturalezza le proprie attività, qualunque esse siano.

Con Spark, Suunto consolida la propria reputazione come marchio sinonimo di innovazione e affidabilità per chi fa dello sport uno stile di vita.

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