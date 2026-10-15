Suunto Race 3S: Tecnologia e leggerezza per il nuovo orologio sportivo in titanio

Suunto presenta Race 3S, orologio sportivo leggero in titanio con display AMOLED da 2.000 nit, autonomia fino a 38 ore e strumenti avanzati per trail running.

Suunto annuncia l'arrivo di Race 3S, il nuovo orologio sportivo pensato per gli appassionati di prestazioni e avventure all'aria aperta. Questa novità si distingue per una cassa compatta in titanio da 46 mm che pesa soltanto 56 grammi, rendendo il dispositivo ideale anche per chi ha polsi sottili, senza sacrificare autonomia o funzionalità. Race 3S offre fino a 38 ore di autonomia grazie al GPS dual-band, portando così lo standard dei modelli Suunto Race in una versione ancora più leggera e performante.

Il display AMOLED da 2.000 nit garantisce una leggibilità eccellente anche in piena luce solare, mentre il set di strumenti intelligenti dedicati soprattutto al trail running permette il massimo controllo sulle proprie prestazioni ovunque ci si trovi. La combinazione di queste caratteristiche risponde alle esigenze di chi desidera un orologio high-tech, resistente e semplice da indossare anche durante le giornate più impegnative in montagna.

L'evoluzione tecnologica non si ferma qui. Race 3S viene lanciato insieme a Suunto AI Coach, una nuova funzione che aiuta gli atleti a interpretare i dati raccolti e trasformarli in risposte concrete, rendendo così l'allenamento più semplice e personalizzato.

Dedicato a chi desidera andare più lontano muovendosi più leggero, Suunto Race 3S mantiene l'attenzione sull'innovazione, sulla qualità dei materiali e sull'esperienza utente avanzata. Un modello che rappresenta una scelta di primo piano per chi vive lo sport come ricerca di performance e semplicità.