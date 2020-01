SUV Citroen C3 Aircross primo modello della nuova edizione speciale “C-Series”

Lanciato alla fine del 2017, SUV Citroën C3 Aircross ha saputo imporsi nel mercato estremamente competitivo dei SUV di segmento B, offrendo una proposta originale e pratica, ispirata alle aspettative dei clienti. Con il suo stile unico, l’ampia scelta di personalizzazioni, l’abitabilità di riferimento, la modularità senza paragoni, i 12 sistemi di aiuto alla guida e le 4 tecnologie di connettività che facilitano la vita, SUV C3 Aircross ha saputo conquistare i suoi clienti. SUV C3 Aircross, ambasciatore del programma Citroën Advanced Comfort®, invita al benessere a bordo e a un’esperienza di guida inedita. A suo agio in città e sulle strade extraurbane, estende il suo perimetro di utilizzo grazie alla funzione Grip Control con Hill Assist Descent.

Protagonista indiscusso di questo mercato, SUV C3 Aircross ha già conquistato più di 260.000 clienti, diventando la seconda vettura Citroën più venduta al mondo. A sedurre i clienti sono il design dalla personalità forte, fresca e originale, rafforzato dal potenziale di personalizzazione che permette a ciascuno di creare una vettura a propria immagine: il 25% dei SUV C3 Aircross ha il tetto bicolore a contrasto e il 20% un Pack Color! Per la sua versatilità, SUV C3 Aircross è un modello che seduce sia giovani famiglie sia clienti più adulti, che trovano in lui un partner ideale per una vita attiva.

SUV Citroën C3 Aircross è il primo modello dell’edizione speciale “C-Series”, che sottolinea il carattere e il comfort dei modelli, puntando sui colori, i materiali e gli equipaggiamenti che semplificano la vita a bordo. L’edizione speciale si caratterizza, all’esterno, da un badge “C-Series” in rilievo 3D e da dettagli colorati nella tinta “Anodised Deep Red”. Anche all’interno, l’edizione speciale mette l’accento sul colore rosso, con richiami su sedili e tappetini.

SUV C3 Aircross inaugura l’edizione speciale “C-Series” che aumenta le possibilità di personalizzazione del modello, introducendo un’offerta inedita di dettagli colorati “Anodised Deep Red” nella gamma di SUV C3 Aircross. Questa tinta si ritrova nei profili dei proiettori e sui gusci dei retrovisori, abbinati al badge distintivo in rilievo “C-Series” sulle porte anteriori, sotto i retrovisori.

I colori proposti per la carrozzeria sono sobri ed eleganti: Natural White, Steel Grey Metallizzato, Platinium Grey Metallizzato e Nero Perla, per creare nuove combinazioni armoniose e raffinate, per un SUV dal carattere unico.

All’interno, l’ambiente accogliente e luminoso di SUV C3 Aircross è impreziosito dalla fascia della plancia decorata in TEP Mistral, abbinata ai profili degli aeratori cromati satinati, all’insegna di un’elegante sobrietà. I sedili confortevoli, ampi e accoglienti, sono valorizzati da una linea orizzontale rossa a contrasto sulla parte alta dello schienale, che richiama i dettagli colorati degli esterni, e da impunture bianche. La personalizzazione “C-Series” sui sedili ricorda ai passeggeri il carattere esclusivo di questa serie speciale. Tappetini specifici anteriori e posteriori neri con impunture rosse e una decorazione del battitacco specifica completano il tutto.

Basata sulla versione Feel, già garanzia di stile, comfort e tecnologia, la versione “C-Series” offre inoltre equipaggiamenti che rafforzano il comfort a bordo di SUV C3 Aircross e facilitano la vita di tutti i giorni: climatizzazione automatica, fari fendinebbia, tergicristallo anteriore automatico, retrovisore interno fotocromatico, sensori di parcheggio posteriori, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali, le tecnologie di connettività Citroën Connect Nav e Citroën Connect Box e Mirror Screen compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Cerchi in lega 16’’ MATRIX Diamond o Black e tetto bicolore a contrasto, per sottolineare lo stile robusto e deciso di SUV C3 Aircross.

SUV Citroën C3 Aircross C-Series è disponibile con le motorizzazioni benzina PureTech e Diesel BlueHDi, efficienti e performanti, proposte sulla versione Feel: PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, BlueHDi 100 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e BlueHDi 120 S&S con cambio automatico EAT6.

