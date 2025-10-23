Suzuki Capsule Collection 2025: il passato incontra il futuro all’EICMA di Milano

La nuova Suzuki Capsule Collection 2025 debutta in edizione limitata all’EICMA 2025, dal 6 al 9 novembre, presso lo stand Suzuki nel Padiglione 6 della Fiera di Milano Rho. Una linea esclusiva di abbigliamento che fonde heritage e contemporaneità, reinterpretando loghi, cromie e motivi grafici d’archivio per dare vita a capi unici, dal design attuale e funzionale.

Nata dal concept “siamo ciò che siamo stati”, la collezione celebra l’identità del marchio giapponese come un dialogo continuo tra passato e futuro. L’obiettivo non è solo rendere omaggio alla storia di Suzuki, ma anche proiettarla avanti nel tempo attraverso prodotti che migliorano la vita quotidiana, coniugando comfort, durata e sostenibilità.

Ogni dettaglio della Suzuki Capsule Collection riflette la filosofia del brand: capi realizzati in cotone 100% organico, con stampe serigrafiche artigianali che garantiscono una resa cromatica intensa e una lunga durata nel tempo. Un’attenzione alla qualità che si traduce in stile, autenticità e rispetto per l’ambiente.

La collezione si articola in quattro statement che rappresentano l’anima e i valori di Suzuki, raccontando quattro sfaccettature della libertà e dell’autenticità.

Ride to be Wild è la voce più istintiva della collezione, un invito a vivere la propria individualità senza compromessi. “Wild” come il coraggio di essere autentici, di uscire dagli schemi e mostrare la propria essenza.

Ride to be Free esprime la leggerezza e la libertà di movimento. Qui il design incontra la funzionalità per creare capi versatili, ideali per chi si muove tra città e natura, con la stessa disinvoltura.

Ride to be Unstoppable incarna la forza, l’energia e la determinazione del mondo racing. “Unstoppable” è la spinta interiore a superare i propri limiti, la stessa che ha sempre animato lo spirito Suzuki.

Ride to be Iconic è l’essenza più pura del marchio: autenticità, materiali di pregio e design distintivo. “Iconic” celebra la memoria del brand e al tempo stesso la sua capacità di evolversi, restando riconoscibile e fedele ai propri valori.

Con la Suzuki Capsule Collection 2025, il brand riafferma la sua capacità di trasformare l’heritage in innovazione, costruendo un ponte tra ciò che è stato e ciò che sarà. Una collezione che racconta una storia fatta di libertà, passione e autenticità — gli stessi valori che da sempre accompagnano chi sceglie Suzuki.

Disponibile solo per pochi giorni, dal 6 al 9 novembre 2025, la Suzuki Capsule Collection sarà uno dei momenti più attesi dell’EICMA, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere da vicino l’evoluzione stilistica di un marchio iconico, simbolo di una tradizione che continua a reinventarsi.