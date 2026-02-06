Tales of Arise arriva su Nintendo Switch 2 con la Beyond the Dawn Edition

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che l’acclamato JRPG “Tales of Arise” sarà disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal 22 maggio 2026 con la nuova Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition. Questa edizione includerà non solo il gioco base, ma anche l’espansione “Beyond the Dawn”, che offrirà nuove missioni, contenuti aggiuntivi e diversi oggetti di gioco per arricchire ulteriormente l’esperienza.

Tales of Arise è un titolo amatissimo dagli appassionati del genere grazie alla sua narrazione intensa e al gameplay profondo e gratificante. Il gioco trasporta i giocatori in un universo diviso tra due mondi in conflitto: per trecento anni Rena ha dominato Dahna, privandola delle sue risorse e riducendo in schiavitù i suoi abitanti. In questo scenario si sviluppa la storia di due protagonisti che, pur provenendo da realtà opposte, condividono lo stesso desiderio di spezzare le catene del destino e costruire un nuovo futuro.

Il giocatore seguirà Alphen, un uomo mascherato privo di memoria e insensibile al dolore, e Shionne, una ragazza vittima di una maledizione che provoca sofferenza a tutto ciò che tocca. La loro relazione evolverà lungo un viaggio che li porterà ad affrontare un variegato gruppo di personaggi, ciascuno con la propria storia, le proprie motivazioni e un ruolo centrale nella battaglia contro i temibili Lord di Rena. L’obiettivo sarà la liberazione di Dahna, in un’avventura che intreccia emozione, azione e temi di libertà e redenzione.

La Beyond the Dawn Edition per Nintendo Switch 2 offrirà la stessa qualità e profondità che hanno reso “Tales of Arise” un punto di riferimento per i fan dei JRPG, permettendo a un pubblico ancora più ampio di vivere questa esperienza. Inoltre, sarà disponibile anche una Premium Edition, che includerà un Premium Upgrade Pack e ulteriori contenuti extra dedicati ai collezionisti e agli appassionati della saga.

“Tales of Arise” ha già riscosso ampio successo sulle piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, distinguendosi per un sistema di combattimento intuitivo, dinamico e visivamente spettacolare, capace di unire fluidità d’azione e tattica. L’ambientazione lussureggiante, ricca di dettagli e suggestioni, e la colonna sonora evocativa contribuiscono a offrire un’esperienza immersiva di altissimo livello.

Con l’arrivo su Nintendo Switch 2, Bandai Namco Entertainment Europe amplia ulteriormente la platea di giocatori che potranno scoprire o riscoprire questa avventura. Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition rappresenta una nuova opportunità per esplorare un capitolo fondamentale della serie, riportando l’epica storia di Alphen e Shionne in una versione arricchita, completa e pronta a incantare ancora una volta il pubblico globale.

Il titolo è già preordinabile in versione fisica per Nintendo Switch 2 e sarà disponibile a partire dal 22 maggio 2026.