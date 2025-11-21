Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Tate McRae: la nuova rivoluzione pop arriva con “So Close To What??? (deluxe)”

Published

È uscita oggi, venerdì 21 novembre, la versione deluxe del terzo album di Tate McRae, “So Close To What??? (deluxe)” (RCA Records / Sony Music), un progetto che conferma la giovane artista canadese come una delle voci più influenti del pop contemporaneo. Dopo i successi mondiali dei suoi album precedenti, la cantautrice e ballerina multiplatino torna con una nuova edizione che contiene brani inediti e rielaborazioni dei suoi ultimi successi.

Tra le nuove tracce del disco spicca il singolo “Nobody’s Girl”, in radio dal 5 dicembre, e “Tit for Tat”, già premiato dal pubblico con l’ingresso diretto al numero 3 della Billboard Hot 100. Questo è il terzo brano di Tate McRae a entrare nella Top 10, consolidando ulteriormente la sua ascesa globale.

Il terzo album originale, “So Close To What”, pubblicato a febbraio, ha debuttato al #1 della Billboard 200 statunitense ed è stato certificato platino dalla RIAA. L’artista ha collaborato con un impressionante gruppo di autori e produttori: Ryan Tedder, Grant Boutin, Amy Allen e Julia Michaels, tra gli altri. All’interno della tracklist figurano anche i brani di successo “Revolving Door” e “It’s ok I’m ok”, entrambi arrivati al primo posto della classifica Billboard Hot Dance/Pop Songs.

Recentemente la cantante ha ottenuto la sua prima nomination ai GRAMMY Awards nella categoria “Best Dance Pop Recording” per il singolo “Just Keep Watching (From F1® The Movie)”, ulteriore segnale del riconoscimento internazionale della sua versatilità artistica.

A completare un anno straordinario, Tate McRae ha appena concluso il suo tour mondiale “Miss Possessive Arena Tour”, con oltre 80 date e più di un milione di biglietti venduti. Tra le tappe più acclamate anche quella italiana del giugno scorso all’Unipol Arena di Bologna. La critica ha salutato lo spettacolo come un evento imperdibile: Rolling Stone lo ha descritto come *“uno spettacolo travolgente, un’esplosione di energia e di scintillante estetica pop”*, mentre il New York Times ha sottolineato che *“la danza, da sempre parte integrante dell’identità artistica di McRae, sia stata valorizzata in modo straordinario”*.

Con oltre 20 miliardi di stream in carriera, numerose certificazioni e riconoscimenti prestigiosi, Tate McRae si conferma una delle figure più rilevanti della nuova generazione pop. Ha conquistato la scena con singoli che hanno scalato le classifiche mondiali, come “you broke me first”, certificato cinque volte platino, e collaborazioni con artisti del calibro di Troye Sivan, Khalid, Tiësto e Jeremy Zucker.

Negli ultimi anni la cantante di Calgary ha collezionato un’impressionante serie di traguardi: doppia vittoria come Artista dell’anno ai JUNO Awards 2024 e 2025, cinque nomination ai Billboard Music Awards, tre agli MTV VMA e diversi riconoscimenti ai People’s Choice Awards e agli iHeartRadio Music Awards. È apparsa nelle liste più prestigiose dei media internazionali, dalla 30 Under 30 di Forbes, dove è stata la più giovane musicista inclusa, fino alla copertina globale di TIME100 Next.

Nel 2023, con l’album “Think Later”, certificato platino, McRae ha consolidato la sua fama mondiale grazie a oltre 4,2 miliardi di stream e al successo planetario del singolo “Greedy”, salito al numero 1 delle classifiche Billboard Global 200 e Spotify globale.

Ora, con “So Close To What??? (deluxe)”, Tate McRae sembra intenzionata a spingere ancora più in alto la propria carriera. Un progetto che unisce raffinatezza pop, introspezione e potenza visiva, testimoniando una crescita artistica costante e la capacità di rigenerare la scena musicalmente e performativamente.

La sua combinazione unica di voce, talento coreografico e sensibilità contemporanea la rende una delle interpreti più autentiche e innovative del momento. Come ha dimostrato ancora una volta: Tate McRae è molto più che una pop star, è una forza creativa destinata a ridefinire il futuro del pop internazionale.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

Omoda 4 Ultra svelata all’evento OMODA DREAM DAY

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Tecnologia

Nilox presenta Carrycam: la mini action cam più piccola di una chiave

Giochi

Echo Generation 2: Cococucumber porta Jack in una nuova avventura sci-fi a turni nel 2026

Spettacolo

ANDREA HEROS: fuori ora ovunque il suo primo singolo “BISTURI”

Motori

La nuova CUPRA Leon VZ arriva su strada: è la Leon a trazione anteriore più potente di sempre

Motori

Peugeot 309 GTI 16: l’auto da famiglia che vince le corse

Spettacolo

CUTA: torna oggi con il nuovo singolo “METTICI LA FACCIA”

Giochi

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, disponibili nuovi personaggi, upgrade e la Legendary Edition

Spettacolo

Aerosmith e Yungblud: due generazioni unite nel nuovo EP “One More Time”

Spettacolo

ROSE VILLAIN: torna oggi con “radio vega (after dark)”

Motori

ACI e Free Event ricevono il “Best Engagement Challenge” per il Gran Premio d’Italia di F1

Spettacolo

Tate McRae: la nuova rivoluzione pop arriva con “So Close To What??? (deluxe)”

Motori

Hyundai CRATER Concept: un nuovo simbolo di libertà e avventura debutta a Los Angeles

Motori

Tra skyline e sabbia: la Cayenne Electric fa il suo debutto dal vivo a Dubai

Motori

Suzuki Green Friday 2025: lo 0,5% del fatturato per una Torino più verde e sostenibile

Sport

Topps accende Milan Games Week & Cartoomics 2025 con il collezionismo sportivo

Giochi

EA SPORTS F1: il futuro del franchise tra l’espansione 2026 e un nuovo gioco rivoluzionario nel 2027

Spettacolo

ATARDE porta le sue canzoni “a riva”: il “Risacca Tour” parte da Roma

Spettacolo

Tyler, The Creator è Artista dell’Anno di Apple Music per il 2025

Tecnologia

Stellantis-CRF protagonista a Torino: innovazione e ricerca per la mobilità sostenibile
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali “Neve Sporca”, il nuovo singolo di PierC, giovane artista milanese e concorrente di X...

42 minuti ago

Spettacolo

ANDREA HEROS: fuori ora ovunque il suo primo singolo “BISTURI”

Profondo e contemporaneo, il cantautore napoletano Andrea Heros si presenta al pubblico con “Bisturi”, il suo primo singolo pubblicato per Atlantic Records Italy /...

2 ore ago

Spettacolo

CUTA: torna oggi con il nuovo singolo “METTICI LA FACCIA”

Cuta è tornato. Il giovane rapper milanese, classe 2003, dopo una corsa inarrestabile che lo ha portato a imporsi come una delle voci più...

2 ore ago

Spettacolo

Aerosmith e Yungblud: due generazioni unite nel nuovo EP “One More Time”

Dopo dodici anni di silenzio discografico, gli Aerosmith tornano sulla scena mondiale con un progetto inaspettato che unisce la leggendaria band di Boston a...

2 ore ago