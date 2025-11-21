Tate McRae: la nuova rivoluzione pop arriva con “So Close To What??? (deluxe)”

È uscita oggi, venerdì 21 novembre, la versione deluxe del terzo album di Tate McRae, “So Close To What??? (deluxe)” (RCA Records / Sony Music), un progetto che conferma la giovane artista canadese come una delle voci più influenti del pop contemporaneo. Dopo i successi mondiali dei suoi album precedenti, la cantautrice e ballerina multiplatino torna con una nuova edizione che contiene brani inediti e rielaborazioni dei suoi ultimi successi.

Tra le nuove tracce del disco spicca il singolo “Nobody’s Girl”, in radio dal 5 dicembre, e “Tit for Tat”, già premiato dal pubblico con l’ingresso diretto al numero 3 della Billboard Hot 100. Questo è il terzo brano di Tate McRae a entrare nella Top 10, consolidando ulteriormente la sua ascesa globale.

Il terzo album originale, “So Close To What”, pubblicato a febbraio, ha debuttato al #1 della Billboard 200 statunitense ed è stato certificato platino dalla RIAA. L’artista ha collaborato con un impressionante gruppo di autori e produttori: Ryan Tedder, Grant Boutin, Amy Allen e Julia Michaels, tra gli altri. All’interno della tracklist figurano anche i brani di successo “Revolving Door” e “It’s ok I’m ok”, entrambi arrivati al primo posto della classifica Billboard Hot Dance/Pop Songs.

Recentemente la cantante ha ottenuto la sua prima nomination ai GRAMMY Awards nella categoria “Best Dance Pop Recording” per il singolo “Just Keep Watching (From F1® The Movie)”, ulteriore segnale del riconoscimento internazionale della sua versatilità artistica.

A completare un anno straordinario, Tate McRae ha appena concluso il suo tour mondiale “Miss Possessive Arena Tour”, con oltre 80 date e più di un milione di biglietti venduti. Tra le tappe più acclamate anche quella italiana del giugno scorso all’Unipol Arena di Bologna. La critica ha salutato lo spettacolo come un evento imperdibile: Rolling Stone lo ha descritto come *“uno spettacolo travolgente, un’esplosione di energia e di scintillante estetica pop”*, mentre il New York Times ha sottolineato che *“la danza, da sempre parte integrante dell’identità artistica di McRae, sia stata valorizzata in modo straordinario”*.

Con oltre 20 miliardi di stream in carriera, numerose certificazioni e riconoscimenti prestigiosi, Tate McRae si conferma una delle figure più rilevanti della nuova generazione pop. Ha conquistato la scena con singoli che hanno scalato le classifiche mondiali, come “you broke me first”, certificato cinque volte platino, e collaborazioni con artisti del calibro di Troye Sivan, Khalid, Tiësto e Jeremy Zucker.

Negli ultimi anni la cantante di Calgary ha collezionato un’impressionante serie di traguardi: doppia vittoria come Artista dell’anno ai JUNO Awards 2024 e 2025, cinque nomination ai Billboard Music Awards, tre agli MTV VMA e diversi riconoscimenti ai People’s Choice Awards e agli iHeartRadio Music Awards. È apparsa nelle liste più prestigiose dei media internazionali, dalla 30 Under 30 di Forbes, dove è stata la più giovane musicista inclusa, fino alla copertina globale di TIME100 Next.

Nel 2023, con l’album “Think Later”, certificato platino, McRae ha consolidato la sua fama mondiale grazie a oltre 4,2 miliardi di stream e al successo planetario del singolo “Greedy”, salito al numero 1 delle classifiche Billboard Global 200 e Spotify globale.

Ora, con “So Close To What??? (deluxe)”, Tate McRae sembra intenzionata a spingere ancora più in alto la propria carriera. Un progetto che unisce raffinatezza pop, introspezione e potenza visiva, testimoniando una crescita artistica costante e la capacità di rigenerare la scena musicalmente e performativamente.

La sua combinazione unica di voce, talento coreografico e sensibilità contemporanea la rende una delle interpreti più autentiche e innovative del momento. Come ha dimostrato ancora una volta: Tate McRae è molto più che una pop star, è una forza creativa destinata a ridefinire il futuro del pop internazionale.