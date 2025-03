TBD Eyewear celebra il decimo anniversario con una capsule collection esclusiva

TBD Eyewear, icona dell’eyewear di lusso, celebra dieci anni di eccellenza con il lancio della 10Y Anniversary Collection, una capsule collection in edizione limitata che rende omaggio alla maestria artigianale e al design senza tempo del brand.

La collezione, disponibile in sole 100 montature numerate, reinterpreta due dei modelli più iconici del marchio: il Welt e il Cord. Ogni occhiale è un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, pensato per gli amanti del lusso e dell’eleganza autentica.

Ogni montatura della 10Y Anniversary Collection è un’opera d’arte, impreziosita da dettagli unici che esaltano la qualità della manifattura italiana. La numerazione incisa all’interno di ogni occhiale ne sottolinea l’unicità e il valore esclusivo. Le aste, arricchite da un’anima in metallo visibile, rappresentano il simbolo della precisione e della ricercatezza artigianale, mentre le lenti in vetro sfumato garantiscono una trasparenza straordinaria e una resistenza superiore.

Il Welt 10Y, con lenti grigie sfumate e dettagli metallici, incarna la sobria eleganza che ha sempre caratterizzato TBD Eyewear. Il Cord 10Y, invece, si distingue per la montatura nera sofisticata e le lenti verdi sfumate, una combinazione che esalta il perfetto equilibrio tra passato e futuro.

L’esclusività della collezione non si limita al design degli occhiali, ma si estende anche al packaging, studiato per offrire un’esperienza sensoriale senza precedenti. Ogni montatura viene presentata in una custodia esclusiva decorata con il logo “10th Anniversary”, accompagnata da un panno in microfibra limited edition di colore nero. La confezione, in tonalità nera, è progettata come un raffinato cassettino riutilizzabile, perfetto per essere conservato e utilizzato come oggetto di design.

La 10Y Anniversary Collection non è solo un accessorio, ma un simbolo di dieci anni di innovazione, artigianalità e passione per il design. Con soli 100 esemplari disponibili, questa collezione è destinata a diventare un autentico oggetto da collezione, ambito dagli intenditori dell’eyewear di alta gamma.