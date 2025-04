Tezenis presenta la collezione Summer Coolness

Tezenis lancia la sua attesissima collezione Summer Coolness, pensata per affrontare con stile e freschezza la calda stagione estiva, dalla vibrante vita cittadina alle rilassanti giornate in riva al mare. La nuova linea affianca i grandi classici del brand con proposte innovative, tra cui spicca la versatile capsule Crochet, un vero e proprio omaggio all’estate.

La capsule Crochet introduce capi caratterizzati da intricate lavorazioni bon ton, perfetti per aggiungere un tocco di eleganza e originalità a qualsiasi outfit. Questi capi si prestano a molteplici interpretazioni: abbinati a basici per un look urbano di tendenza o indossati strategicamente sopra il costume da bagno per essere impeccabili anche fuori dall’acqua. La versatilità è la parola chiave di questa linea, pensata per una donna dinamica e sempre pronta a ogni evenienza.

Accanto alla novità del crochet, Tezenis ripropone l’intramontabile selezione di capi effetto lino, un must-have dell’estate che veste con leggerezza ed estrema semplicità sia adulti che bambini. Questi capi sono un elemento essenziale da mettere in valigia per ogni destinazione estiva, garantendo comfort e stile in ogni situazione.

L’incontro sapiente tra la texture naturale dell’effetto lino e la purezza del cotone dà vita a creazioni uniche, studiate per offrire infinite possibilità di abbinamento. La collezione Summer Coolness di Tezenis spazia da colori vivaci e solari a tonalità delicate e sofisticate, permettendo di creare look sempre freschi e originali, adatti a ogni personalità e occasione.

Dalle spensierate giornate in spiaggia alle piacevoli passeggiate serali, i capi Crochet ed effetto lino di Tezenis si adattano con naturalezza a ogni momento della giornata, unendo sapientemente praticità e tendenza in un equilibrio perfetto. Scopri la nuova collezione Summer Coolness di Tezenis e preparati a vivere un’estate all’insegna dello stile e della freschezza.