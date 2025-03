THAEO: annuncia l’uscita del suo EP d’esordio “ADESSO TUTTO SA DI TE”

THAEO ha finalmente svelato l’uscita del suo EP d’esordio intitolato “ADESSO TUTTO SA DI TE”. L’atteso lavoro musicale sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 21 marzo. Nell’EP, l’artista esplora il tema dell’amore immaginato che supera quello reale, lasciando tracce di ricordi indelebili che continuano a vivere dentro di noi.*

THAEO racconta il processo creativo dietro al suo EP: “Ho scritto “ADESSO TUTTO SA DI TE” mentre rincorrevo un’idea di amore che non esisteva. È nata in un club, mentre cercavo qualcuno, ed è finita in metropolitana, un luogo che non apparteneva a quel ricordo, ma che in quel momento ne era impregnato.”

L’EP è il risultato di anni di lavoro e introspezione, in cui THAEO si è dedicato a capire se stesso e le sue emozioni. Ogni brano dell’EP racconta un pezzo del viaggio dell’artista, tra ricordi del passato e sogni del futuro.

Il suono dell’EP si dipana tra malinconia e lucidità, con i violini suonati in studio dallo stesso THAEO che creano un loop di ricordi impossibili da spegnere.* Le melodie pop magnetiche dimostrano l’abilità dell’artista nel trasmettere emozioni attraverso la musica. THAEO, il cui vero nome è Matteo Gammino, ha trascorso 22 anni tra Cerignola, Modena e Milano, portando con sé un mix di fragilità e forza. La sua musica racchiude un’anima folk nordamericana insieme a una capacità unica di scrivere melodie accattivanti.