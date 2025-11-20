Connect with us

Hi, what are you looking for?

ph. APPLE CORPS

Spettacolo

The Beatles Anthology: il ritorno leggendario di una storia senza tempo

Published

La storia dei Beatles continua a scrivere nuovi capitoli. A quasi trent’anni dalla prima pubblicazione, “The Beatles Anthology” ritorna in una versione completamente restaurata e ampliata, pronta a rivivere su schermo, su disco e su carta stampata. Un progetto monumentale che celebra ancora una volta la band che ha rivoluzionato la musica e la cultura del Novecento, riportando all’attenzione del pubblico un’eredità che continua a brillare.

Dal 21 novembre arrivano le nuove collane musicali “The Beatles Anthology Music Collections”, curate e rimasterizzate da Giles Martin. Originariamente ideate da George Martin, queste raccolte si ampliano oggi a quattro volumi (12LP e 8CD), tra cui spicca un inedito Anthology 4. Quest’ultimo include 13 demo mai pubblicati prima e registrazioni rarissime delle sessioni, oltre a nuovi mix di brani iconici come *“Free As A Bird”* e *“Real Love”*, riarrangiati dal produttore originale Jeff Lynne grazie all’uso della voce de-mixata di John Lennon. Accanto a questi brani, trova posto anche *“Now And Then”*, l’ultima canzone dei Beatles, prima in classifica nel Regno Unito e vincitrice di un GRAMMY nel 2023. In tutto, le raccolte comprendono 191 tracce pubblicate da Apple Corps Ltd./Capitol/UMG in vinile 180 grammi e formato CD deluxe.

Il ritorno della docuserie “The Beatles Anthology” rappresenta un altro dei momenti centrali di questa operazione culturale. In uscita esclusiva su Disney+ dal 26 novembre, la serie si presenta ora in nove parti, con l’aggiunta di un inedito “Episodio Nove”. Questo nuovo capitolo include filmati mai visti di Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr durante la creazione della serie originale e delle registrazioni risalenti agli anni ’90. Restaurata dallo studio neozelandese Park Road Post di Peter Jackson, la docuserie riporta in vita la voce autentica dei Beatles stessi: “Anziché avvalersi di un narratore esterno, The Anthology vedeva John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr raccontare la loro storia, in tutte le sue complessità e contraddizioni.”

La magia di quel racconto diretto ritorna, ora più vivida che mai, per accompagnare vecchi e nuovi ascoltatori in un viaggio che attraversa i primi anni della band, la Beatlemania e gli otto intensi anni che cambiarono per sempre la storia della musica.

Completano il progetto le nuove edizioni editoriali. Lo scorso 14 ottobre è uscita la 25ª edizione anniversario del libro “The Beatles Anthology”, pubblicato da Apple Corps Ltd. e Chronicle Books. Attraverso le sue 368 pagine illustrate con oltre 1.300 immagini, documenti e opere d’arte dagli archivi, John, Paul, George e Ringo ripercorrono la loro storia con “ricordi onesti, intimi e rivelatori del viaggio della band”, accompagnati dalle voci di figure chiave come Neil Aspinall, George Martin e Derek Taylor.

Ogni sezione di questa nuova iniziativa conferma il legame indelebile tra passato, presente e futuro dei Beatles. The Beatles Anthology non è soltanto una riedizione commemorativa, ma una celebrazione viva e pulsante della creatività e dell’impatto culturale di quattro musicisti che, con la loro arte, hanno ridefinito i confini della musica moderna. “Tutto ciò che i Beatles hanno realizzato ha comportato un cambiamento”: un principio che continua a valere oggi, mentre il mondo li riscopre ancora una volta, rinnovati, ma sempre fedeli al loro spirito originario.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Mazda Italia lancia Club Membership MX-5: vantaggi esclusivi per tutti i possessori della roadster

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Spettacolo

PAKY annuncia “HD”: il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 24 ottobre

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Motori

Omoda 4 Ultra svelata all’evento OMODA DREAM DAY

Senza categoria

Mobrici torna con “Con la lingua”, il nuovo singolo scritto con Gazzelle

Spettacolo

The Beatles Anthology: il ritorno leggendario di una storia senza tempo

Tecnologia

Huawei Black Friday: le migliori offerte tecnologiche dell’anno

Motori

Kia PV5 è International Van of the Year 2026

Moda

Yellow Weeks Opel: shopping natalizio nel Lifestyle Shop

Tecnologia

LG svela UltraFine evo 6K: il primo monitor 6K al mondo con Thunderbolt  5

Tecnologia

ASUSTOR presenta i nuovi NAS Drivestor Gen2 con connettività 2.5GbE e supporto 4K

Motori

Mazda presenta la tecnologia “Mobile Carbon Capture” con risultati eccellenti al Super Taikyu 2025

Motori

La nuova CUPRA Formentor VZ5: l’iconico 5 cilindri ora su strada

Giochi

Kirby Air Riders è ora disponibile solo su Nintendo Switch 2

Spettacolo

“Ma cosa mi dici mai?”: il nuovo podcast Original RaiPlay Sound di Topo Gigio

Motori

Leapmotor B10 conquista le 5 stelle Euro NCAP: sicurezza e innovazione per la mobilità elettrica

Motori

BYD lancia la nuova ATTO 2 DM-i: efficienza e autonomia da 1000 km per il SUV compatto
OnePlus 15

Tecnologia

OnePlus 15 e la nuova frontiera della fotografia computazionale

Motori

BMW Roma inaugura la sede rinnovata di Via Salaria e presenta la nuova BMW iX3

Spettacolo

Sethu annuncia “In fiore”: un nuovo inizio tra fratellanza, rinascita e musica

Motori

BYD celebra la prima Stella Michelin di Procaccini Milano: un connubio tra eccellenza e sostenibilità

Motori

FIAT è partner ufficiale del 43° Torino Film Festival

Motori

Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid MY26: più potenza, tecnologia e stile 

Spettacolo

Pink Floyd, “Wish You Were Here” compie 50 anni: arriva la riedizione speciale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Senza categoria

Mobrici torna con “Con la lingua”, il nuovo singolo scritto con Gazzelle

Dopo oltre due anni dall’ultimo progetto discografico, Mobrici è pronto a inaugurare una nuova fase artistica. Da domani, venerdì 21 novembre, sarà infatti disponibile...

6 ore ago

Spettacolo

Sethu annuncia “In fiore”: un nuovo inizio tra fratellanza, rinascita e musica

Dopo un anno intenso e un percorso artistico segnato da evoluzioni personali e musicali, Sethu torna con un nuovo progetto. L’artista savonese annuncia la...

12 ore ago

Motori

FIAT è partner ufficiale del 43° Torino Film Festival

FIAT rinnova il suo profondo legame con Torino e con il mondo dell’arte diventando partner ufficiale del 43° Torino Film Festival, uno degli eventi...

13 ore ago

Spettacolo

Pink Floyd, “Wish You Were Here” compie 50 anni: arriva la riedizione speciale

A cinquant’anni dalla sua pubblicazione, “Wish You Were Here”, uno dei capolavori assoluti dei Pink Floyd, torna in una veste completamente rinnovata. Dal 12...

14 ore ago