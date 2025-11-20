The Beatles Anthology: il ritorno leggendario di una storia senza tempo

La storia dei Beatles continua a scrivere nuovi capitoli. A quasi trent’anni dalla prima pubblicazione, “The Beatles Anthology” ritorna in una versione completamente restaurata e ampliata, pronta a rivivere su schermo, su disco e su carta stampata. Un progetto monumentale che celebra ancora una volta la band che ha rivoluzionato la musica e la cultura del Novecento, riportando all’attenzione del pubblico un’eredità che continua a brillare.

Dal 21 novembre arrivano le nuove collane musicali “The Beatles Anthology Music Collections”, curate e rimasterizzate da Giles Martin. Originariamente ideate da George Martin, queste raccolte si ampliano oggi a quattro volumi (12LP e 8CD), tra cui spicca un inedito Anthology 4. Quest’ultimo include 13 demo mai pubblicati prima e registrazioni rarissime delle sessioni, oltre a nuovi mix di brani iconici come *“Free As A Bird”* e *“Real Love”*, riarrangiati dal produttore originale Jeff Lynne grazie all’uso della voce de-mixata di John Lennon. Accanto a questi brani, trova posto anche *“Now And Then”*, l’ultima canzone dei Beatles, prima in classifica nel Regno Unito e vincitrice di un GRAMMY nel 2023. In tutto, le raccolte comprendono 191 tracce pubblicate da Apple Corps Ltd./Capitol/UMG in vinile 180 grammi e formato CD deluxe.

Il ritorno della docuserie “The Beatles Anthology” rappresenta un altro dei momenti centrali di questa operazione culturale. In uscita esclusiva su Disney+ dal 26 novembre, la serie si presenta ora in nove parti, con l’aggiunta di un inedito “Episodio Nove”. Questo nuovo capitolo include filmati mai visti di Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr durante la creazione della serie originale e delle registrazioni risalenti agli anni ’90. Restaurata dallo studio neozelandese Park Road Post di Peter Jackson, la docuserie riporta in vita la voce autentica dei Beatles stessi: “Anziché avvalersi di un narratore esterno, The Anthology vedeva John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr raccontare la loro storia, in tutte le sue complessità e contraddizioni.”

La magia di quel racconto diretto ritorna, ora più vivida che mai, per accompagnare vecchi e nuovi ascoltatori in un viaggio che attraversa i primi anni della band, la Beatlemania e gli otto intensi anni che cambiarono per sempre la storia della musica.

Completano il progetto le nuove edizioni editoriali. Lo scorso 14 ottobre è uscita la 25ª edizione anniversario del libro “The Beatles Anthology”, pubblicato da Apple Corps Ltd. e Chronicle Books. Attraverso le sue 368 pagine illustrate con oltre 1.300 immagini, documenti e opere d’arte dagli archivi, John, Paul, George e Ringo ripercorrono la loro storia con “ricordi onesti, intimi e rivelatori del viaggio della band”, accompagnati dalle voci di figure chiave come Neil Aspinall, George Martin e Derek Taylor.

Ogni sezione di questa nuova iniziativa conferma il legame indelebile tra passato, presente e futuro dei Beatles. The Beatles Anthology non è soltanto una riedizione commemorativa, ma una celebrazione viva e pulsante della creatività e dell’impatto culturale di quattro musicisti che, con la loro arte, hanno ridefinito i confini della musica moderna. “Tutto ciò che i Beatles hanno realizzato ha comportato un cambiamento”: un principio che continua a valere oggi, mentre il mondo li riscopre ancora una volta, rinnovati, ma sempre fedeli al loro spirito originario.