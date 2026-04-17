THE CIRCLE - FOLK SONGS (Live): Viaggio nella musica popolare tra radici e futuro

Esce oggi THE CIRCLE - FOLK SONGS (Live): Moreno Il Biondo e E-Wired Empathy reinventano la musica popolare con artisti internazionali e sperimentazione.

Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali THE CIRCLE - FOLK SONGS (Live), il nuovo album di Moreno Il Biondo e del collettivo E-Wired Empathy, secondo capitolo del progetto Viaggio nella Musica Popolare.

Il disco offre una narrazione vibrante del patrimonio popolare italiano ed europeo, intrecciando tradizione e contemporaneità in una tessitura sonora che pulsa di energia dal vivo. Non è un semplice omaggio al passato: ogni brano rielabora le radici con uno sguardo aperto al futuro, trasformando canzoni, racconti e tradizioni in materia viva e condivisa.

Il lavoro raccoglie registrazioni live da alcuni dei più importanti palcoscenici in Italia, tra cui Teatro Alighieri di Ravenna, Teatro di Fiesole e Teatro Bibiena di Sant'Agata Bolognese. L'album cattura l'autenticità e l'energia dei concerti dal vivo, rendendo la musica popolare un'esperienza collettiva in continua evoluzione.

Il repertorio attraversa la penisola, dalle sonorità romagnole alla pizzica salentina, toccando Sicilia, Toscana e aprendosi anche a spunti dal Nord Europa. Non si tratta di un restauro museale; ogni traccia è uno spazio di incontro creativo tra passato e presente, tra strumenti tradizionali ed elettronici. Sul palco, Moreno Il Biondo guida un ensemble internazionale composto, tra gli altri, da David Rhodes, storico collaboratore di Peter Gabriel, Trilok Gurtu, Riccardo Tesi, Peter Tickell e gli E-Wired Empathy, costruendo un ponte sonoro tra culture e mondi diversi.

L'album si apre con L'Autón e Mèr, un canto in dialetto romagnolo, proseguendo con Pizzica di San Vito, che restituisce tutta la forza espressiva della tradizione salentina grazie alla voce intensa di Stefania Morciano. La Ragazza col Pallone racconta invece l'emancipazione femminile attraverso una narrazione attuale e poetica. La sperimentazione domina in Alien a Milan, dove il liscio romagnolo si tinge di suggestioni elettroniche e cosmiche. Con La Voce del Mondo, il disco abbraccia influenze globali, dialogando tra Mediterraneo e Nord Europa. Maggio e Mokarta riportano al cuore della tradizione toscana e siciliana, mentre Positive Atmosphere di David Rhodes fonde rock, ambient e folk in una chiave inedita. Beddha ci dormi e Salirà regalano momenti emotivi e coinvolgenti, fino alla chiusura con Tramonto, rilettura del classico di Secondo Casadei, vero manifesto del progetto.

THE CIRCLE - FOLK SONGS (Live) è parte di un progetto più ampio volto a valorizzare la musica popolare come linguaggio contemporaneo, sostenuto dalla Music Commission della Regione Emilia-Romagna. Alle registrazioni hanno collaborato tecnici di rilievo come Alessandro Marcantoni e Antonio Patané, con il disco prodotto da Giovanni Amighetti, Moreno Conficconi e Alessandro Marcantoni per l'etichetta Arvmusic.

Moreno Conficconi, in arte Moreno Il Biondo, è uno dei protagonisti più autorevoli della scena folk italiana, con una carriera iniziata da giovanissimo che lo ha portato a collaborare con grandi nomi come Raoul Casadei, Tito Puente ed Elio e le Storie Tese. Innovatore instancabile, negli ultimi anni si è dedicato all'innovazione del folk romagnolo, approdando a esperienze cross-over come Extraliscio e ora nel progetto Romagna 2.0. Insieme a musicisti di rilievo come Stefania Morciano e Giovanni Amighetti, porta sul palco e su disco una visione che integra liscio, elettronica, world music e improvvisazione, dimostrando la vitalità e l'attualità della musica popolare.



