“The Comeback 3”: Lisa Kudrow torna su HBO Max il 23 marzo con l’ultima stagione

La comedy cult di HBO firmata da Michael Patrick King e Lisa Kudrow è pronta a concludersi con un’ultima, attesissima stagione. “The Comeback” debutta in Italia il 23 marzo in esclusiva su HBO Max, il giorno dopo la première statunitense. Gli otto episodi finali usciranno a cadenza settimanale fino all’11 maggio, data in cui è previsto il finale di serie.

Vent’anni dopo il debutto originale, Lisa Kudrow torna a vestire i panni di Valerie Cherish, il personaggio che le valse una candidatura agli Emmy. Creata da Michael Patrick King e Lisa Kudrow, la serie è una satira pungente sul mondo dello spettacolo e sulla ricerca disperata di visibilità nel mondo della televisione contemporanea. In questa nuova stagione, Valerie torna davanti alle telecamere per chiudere – e forse riscrivere – il cerchio della sua carriera.

Il cast della terza stagione include, oltre a Lisa Kudrow, Dan Bucatinsky, Laura Silverman, Damian Young, Tim Bagley, Matt Cook, Jack O’Brien, Ella Stiller, John Early, Barry Shabaka Henley, Abbi Jacobson, Tony Macht, Brittany O’Grady, Zane Phillips, Julian Stern e Andrew Scott. Una squadra di talento che accompagna Kudrow in questo ultimo capitolo, diretto e prodotto dagli stessi autori storici.

Alla guida del progetto tornano Michael Patrick King e Lisa Kudrow, affiancati dai produttori esecutivi John Melfi e Dan Bucatinsky. Insieme, gli autori promettono una stagione che coniuga ironia e malinconia, mantenendo lo sguardo acuto e autoironico che ha sempre contraddistinto la serie.

Dopo ogni episodio, gli abbonati potranno approfondire le tematiche e i retroscena nello “Official Companion Video Podcast” di “The Comeback”. In questo spazio, il conduttore Evan Ross Katz dialogherà con Lisa Kudrow e Michael Patrick King ripercorrendo la trama, le origini e l’attualità del personaggio di Valerie Cherish, con la partecipazione di ospiti speciali del cast e del mondo dell’intrattenimento.

Con “The Comeback”, HBO riafferma la sua vocazione per storie originali e audaci, capaci di esplorare con intelligenza i meccanismi dello show business e della celebrità. L’ultima stagione promette di essere un addio in grande stile, ma anche una riflessione tenera e amara sull’essere sotto i riflettori oggi.

Disponibile in esclusiva su HBO Max, la serie si inserisce tra le produzioni di punta della piattaforma di streaming di Warner Bros. Discovery.

“The Comeback 3” segna così la chiusura di un cerchio: un ritorno, un addio e una celebrazione ironica della resilienza artistica. Valerie Cherish, ancora una volta, è pronta per il suo “comeback”.