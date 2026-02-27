Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“The Comeback 3”: Lisa Kudrow torna su HBO Max il 23 marzo con l’ultima stagione

Published

La comedy cult di HBO firmata da Michael Patrick King e Lisa Kudrow è pronta a concludersi con un’ultima, attesissima stagione. “The Comeback” debutta in Italia il 23 marzo in esclusiva su HBO Max, il giorno dopo la première statunitense. Gli otto episodi finali usciranno a cadenza settimanale fino all’11 maggio, data in cui è previsto il finale di serie.

Vent’anni dopo il debutto originale, Lisa Kudrow torna a vestire i panni di Valerie Cherish, il personaggio che le valse una candidatura agli Emmy. Creata da Michael Patrick King e Lisa Kudrow, la serie è una satira pungente sul mondo dello spettacolo e sulla ricerca disperata di visibilità nel mondo della televisione contemporanea. In questa nuova stagione, Valerie torna davanti alle telecamere per chiudere – e forse riscrivere – il cerchio della sua carriera.

Il cast della terza stagione include, oltre a Lisa Kudrow, Dan Bucatinsky, Laura Silverman, Damian Young, Tim Bagley, Matt Cook, Jack O’Brien, Ella Stiller, John Early, Barry Shabaka Henley, Abbi Jacobson, Tony Macht, Brittany O’Grady, Zane Phillips, Julian Stern e Andrew Scott. Una squadra di talento che accompagna Kudrow in questo ultimo capitolo, diretto e prodotto dagli stessi autori storici.

Alla guida del progetto tornano Michael Patrick King e Lisa Kudrow, affiancati dai produttori esecutivi John Melfi e Dan Bucatinsky. Insieme, gli autori promettono una stagione che coniuga ironia e malinconia, mantenendo lo sguardo acuto e autoironico che ha sempre contraddistinto la serie.

Dopo ogni episodio, gli abbonati potranno approfondire le tematiche e i retroscena nello “Official Companion Video Podcast” di “The Comeback”. In questo spazio, il conduttore Evan Ross Katz dialogherà con Lisa Kudrow e Michael Patrick King ripercorrendo la trama, le origini e l’attualità del personaggio di Valerie Cherish, con la partecipazione di ospiti speciali del cast e del mondo dell’intrattenimento.

Con “The Comeback”, HBO riafferma la sua vocazione per storie originali e audaci, capaci di esplorare con intelligenza i meccanismi dello show business e della celebrità. L’ultima stagione promette di essere un addio in grande stile, ma anche una riflessione tenera e amara sull’essere sotto i riflettori oggi.

Disponibile in esclusiva su HBO Max, la serie si inserisce tra le produzioni di punta della piattaforma di streaming di Warner Bros. Discovery, che offre una varietà di contenuti di alta qualità: serie cult, film, documentari, true crime, animazione per adulti e, dove previsto, sport ed eventi live. Tra i brand presenti figurano nomi iconici come HBO, Warner Bros., Max Originals, DC e Harry Potter, insieme a serie amate come *Friends* e *The Big Bang Theory*, ora riunite in un’unica destinazione d’intrattenimento.

“The Comeback 3” segna così la chiusura di un cerchio: un ritorno, un addio e una celebrazione ironica della resilienza artistica. Valerie Cherish, ancora una volta, è pronta per il suo “comeback”.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

“The Comeback 3”: Lisa Kudrow torna su HBO Max il 23 marzo con l’ultima stagione

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Spettacolo

“Star City”: Apple TV+ svela la nuova dramedy sulla corsa allo spazio

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Senza categoria

Senhit torna sul palco: al San Marino Song Contest 2026 con “Superstar” feat. Boy George

Spettacolo

POOH: si aggiunge una TERZA DATA all’Arena di Verona per “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA IN ARENA”

Senza categoria

Huawei FreeBuds Pro 5: silenzio intelligente e suono ultra-immersivo

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Serena Brancale torna al Teatro Ariston e annuncia il nuovo “SACRO TOUR”

Tecnologia

LG Electronics conquista 26 premi agli iF Design Award 2026

Motori

Nuova Lexus ES: eleganza e tecnologia per una nuova era elettrificata

Giochi

John Carpenter torna in azione: un trailer animato per “Toxic Commando” celebra l’horror anni ’80

Tecnologia

Samsung estende il suo impegno per l’ambiente: Galaxy for the Planet e i nuovi obiettivi per il 2030

Giochi

“Marathon”: il nuovo extraction shooter di Bungie apre le porte al pubblico con il Server Slam

Motori

La nuova CUPRA Born sta per arrivare: design sorprendente e tecnologie d’avanguardia

Giochi

Hasbro Games lancia la nuova collezione ufficiale FIFA World Cup 2026

Giochi

Star and Stripe arriva in MY HERO ACADEMIA: All’s Justice come primo DLC

Motori

Più sicurezza sulle strade: Mercedes-Benz contribuisce con i dati raccolti da telecamere e sensori nel traffico reale

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Motori

Honda protagonista a Motodays 2026 con un intero padiglione e la nuova moto elettrica WN7
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“Star City”: Apple TV+ svela la nuova dramedy sulla corsa allo spazio

Apple TV+ ha presentato le prime immagini di “Star City”, la nuova e attesissima dramedy dei pluripremiati creatori Ben Nedivi, Matt Wolpert e Ronald...

2 ore ago

Senza categoria

Senhit torna sul palco: al San Marino Song Contest 2026 con “Superstar” feat. Boy George

Senhit è ufficialmente tra i dieci Big che parteciperanno al San Marino Song Contest 2026, portando in gara “Superstar”, una collaborazione inedita con Boy...

2 ore ago

Spettacolo

POOH: si aggiunge una TERZA DATA all’Arena di Verona per “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA IN ARENA”

Sessant’anni di musica, di successi e di emozioni che hanno segnato la storia del pop rock italiano. I Pooh si preparano a celebrare nel...

2 ore ago

Spettacolo

Serena Brancale torna al Teatro Ariston e annuncia il nuovo “SACRO TOUR”

Dopo l’emozionante esibizione nella prima serata del Festival di Sanremo 2026 con il brano in gara “Qui con me”, Serena Brancale torna questa sera...

19 ore ago