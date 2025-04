THE CURE annunciano “MIXES OF A LOST WORLD”: in uscita il 13 giugno

I The Cure hanno annunciato l’uscita di “Mixes of a Lost World”, una collezione di remix dei brani tratti dall’ultimo album della band, “Songs of a Lost World”, che ha raggiunto la vetta delle classifiche in 15 paesi. I nuovi remix sono stati realizzati da artisti del calibro di Four Tet, Paul Oakenfold, Chino Moreno, Orbital, Mura Masa e Mogwai.

‘Mixes of a Lost World’, ideata e composta da Robert Smith, presenta una serie di remix inediti che offrono una prospettiva diversa sui brani dell’acclamato album del 2024. L’uscita digitale e fisica è prevista per il 13 giugno, con tutti i diritti d’autore dei The Cure devoluti a War Child, un’organizzazione che si occupa di aiutare i bambini in zone di guerra.

Il frontman della band, Robert Smith, ha dichiarato: “Subito dopo Natale mi sono stati inviati un paio di remix non richiesti di brani di ‘Songs of a Lost World’ e mi sono piaciuti moltissimo. I The Cure hanno una storia intrecciata con tutti i tipi di musica dance, ed ero curioso di sapere come avrebbe suonato l’intero album reinterpretato da altri.”

Il tracklist dell’album include una vasta selezione di remix distribuiti su vinile, CD e musicassette, con brani rimaneggiati da artisti come Trentemøller, Four Tet, e Mogwai. L’album offre anche un’edizione deluxe con remix aggiuntivi eseguiti da Chino Moreno dei Deftones e 65daysofstatic.

Con una carriera che spazia dal 1978, i Cure hanno venduto oltre 30 milioni di album in tutto il mondo, sono stati headliner del festival di Glastonbury e sono stati inseriti nella Rock And Roll Hall of Fame nel 2019. Il loro primo album dopo 16 anni, “Songs Of A Lost World”, ha ottenuto grandissimo successo, conquistando la prima posizione in quindici paesi e la top 5 in altri sette.

L’uscita di “Mixes of a Lost World” promette di offrire ai fan della band e agli appassionati di musica una nuova prospettiva su un album già di per sé acclamato, regalando una varietà di reinterpretazioni curate da alcuni dei migliori artisti della scena musicale contemporanea.