The Kid LAROI annuncia un’unica data italiana al Fabrique di Milano nel 2026

Dopo aver conquistato classifiche e pubblico in tutto il mondo, The Kid LAROI torna in Italia per un evento imperdibile: un’unica tappa del suo nuovo tour mondiale “A Perfect World Tour”, in programma giovedì 12 novembre 2026 al Fabrique di Milano. Il giovane artista australiano presenterà dal vivo i brani del suo ultimo album “Before I Forget”, pubblicato a inizio 2026 da Columbia Records.

I biglietti saranno disponibili con diverse modalità di vendita. Gli utenti My Live Nation potranno accedere a una presale esclusiva dalle ore 10:00 di giovedì 19 febbraio, previa registrazione gratuita al sito di Live Nation. I possessori di carta Mastercard avranno invece accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 18 febbraio. La vendita generale sarà aperta dalle ore 10:00 di venerdì 20 febbraio sui principali circuiti ufficiali.

Con questo tour, The Kid LAROI celebra l’uscita di “Before I Forget”, il suo terzo album in studio composto da 15 brani che uniscono vulnerabilità e maturità artistica. Il disco ha debuttato al sesto posto della Billboard 200 e ha superato i 30 milioni di streaming nella prima settimana. Tra i brani, spiccano i singoli “A Cold Play”, “A Perfect World” e “Back When You Were Mine”, che testimoniano l’evoluzione di LAROI nella scrittura e la sua abilità nel fondere differenti generi musicali.

A soli ventidue anni, l’artista si è già affermato come una delle voci più significative della scena pop-rap internazionale. Il suo percorso è esploso nel 2021 con il successo mondiale di “Stay”, la collaborazione con Justin Bieber che lo ha portato ai vertici delle classifiche Billboard e nelle radio di tutto il pianeta. Da allora, The Kid LAROI ha collezionato successi con brani come “Let Her Go”, “Diva” con Lil Tecca, “Go” con Juice WRLD e “Without You” – eseguita durante il suo debutto al Saturday Night Live insieme a Miley Cyrus.

Il suo mixtape d’esordio, “F*ck Love”, pubblicato nel 2020, raggiunse il terzo posto nella Billboard 200 e gli valse una nomination come “Best New Artist” alla 64ª edizione dei Grammy Awards. Nel 2023, con l’album “The First Time”, ha consolidato il suo ruolo tra gli artisti più influenti della nuova generazione, debuttando nella Top 30 della Billboard 200 e al terzo posto dell’ARIA Albums Chart in Australia.

Il biennio seguente ha segnato un’evoluzione costante del suo percorso artistico. Nel 2024, LAROI ha pubblicato la versione deluxe di “The First Time” – arricchita di cinque nuovi brani – e intrapreso un tour mondiale che ha toccato Europa, Nord America e Australia. Nello stesso anno ha rilasciato i singoli “Girls”, “Aperol Spritz” e “Slow It Down” con Quavo, confermando la sua versatilità stilistica. Il 2025 è invece iniziato con “All I Want Is You” e l’atteso “How Does It Feel”, continuando a definire la sua identità artistica in costante trasformazione.

L’approdo italiano di The Kid LAROI nel 2026 si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno. Con la sua energia e la capacità di coinvolgere le nuove generazioni, il giovane artista australiano porterà a Milano uno show all’insegna dell’emozione, confermando il suo status di star globale e autore capace di parlare a un pubblico trasversale.

Il Fabrique si prepara così ad accogliere una delle voci più rilevanti della scena contemporanea, in un concerto che promette di celebrare non solo i successi del passato, ma anche il presente e il futuro di un talento destinato a lasciare un segno profondo nella musica internazionale.