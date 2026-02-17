Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

The Kid LAROI annuncia un’unica data italiana al Fabrique di Milano nel 2026

Published

Dopo aver conquistato classifiche e pubblico in tutto il mondo, The Kid LAROI torna in Italia per un evento imperdibile: un’unica tappa del suo nuovo tour mondiale “A Perfect World Tour”, in programma giovedì 12 novembre 2026 al Fabrique di Milano. Il giovane artista australiano presenterà dal vivo i brani del suo ultimo album “Before I Forget”, pubblicato a inizio 2026 da Columbia Records.

I biglietti saranno disponibili con diverse modalità di vendita. Gli utenti My Live Nation potranno accedere a una presale esclusiva dalle ore 10:00 di giovedì 19 febbraio, previa registrazione gratuita al sito di Live Nation. I possessori di carta Mastercard avranno invece accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 18 febbraio. La vendita generale sarà aperta dalle ore 10:00 di venerdì 20 febbraio sui principali circuiti ufficiali.

Con questo tour, The Kid LAROI celebra l’uscita di “Before I Forget”, il suo terzo album in studio composto da 15 brani che uniscono vulnerabilità e maturità artistica. Il disco ha debuttato al sesto posto della Billboard 200 e ha superato i 30 milioni di streaming nella prima settimana. Tra i brani, spiccano i singoli “A Cold Play”, “A Perfect World” e “Back When You Were Mine”, che testimoniano l’evoluzione di LAROI nella scrittura e la sua abilità nel fondere differenti generi musicali.

A soli ventidue anni, l’artista si è già affermato come una delle voci più significative della scena pop-rap internazionale. Il suo percorso è esploso nel 2021 con il successo mondiale di “Stay”, la collaborazione con Justin Bieber che lo ha portato ai vertici delle classifiche Billboard e nelle radio di tutto il pianeta. Da allora, The Kid LAROI ha collezionato successi con brani come “Let Her Go”, “Diva” con Lil Tecca, “Go” con Juice WRLD e “Without You” – eseguita durante il suo debutto al Saturday Night Live insieme a Miley Cyrus.

Il suo mixtape d’esordio, “F*ck Love”, pubblicato nel 2020, raggiunse il terzo posto nella Billboard 200 e gli valse una nomination come “Best New Artist” alla 64ª edizione dei Grammy Awards. Nel 2023, con l’album “The First Time”, ha consolidato il suo ruolo tra gli artisti più influenti della nuova generazione, debuttando nella Top 30 della Billboard 200 e al terzo posto dell’ARIA Albums Chart in Australia.

Il biennio seguente ha segnato un’evoluzione costante del suo percorso artistico. Nel 2024, LAROI ha pubblicato la versione deluxe di “The First Time” – arricchita di cinque nuovi brani – e intrapreso un tour mondiale che ha toccato Europa, Nord America e Australia. Nello stesso anno ha rilasciato i singoli “Girls”, “Aperol Spritz” e “Slow It Down” con Quavo, confermando la sua versatilità stilistica. Il 2025 è invece iniziato con “All I Want Is You” e l’atteso “How Does It Feel”, continuando a definire la sua identità artistica in costante trasformazione.

L’approdo italiano di The Kid LAROI nel 2026 si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno. Con la sua energia e la capacità di coinvolgere le nuove generazioni, il giovane artista australiano porterà a Milano uno show all’insegna dell’emozione, confermando il suo status di star globale e autore capace di parlare a un pubblico trasversale.

Il Fabrique si prepara così ad accogliere una delle voci più rilevanti della scena contemporanea, in un concerto che promette di celebrare non solo i successi del passato, ma anche il presente e il futuro di un talento destinato a lasciare un segno profondo nella musica internazionale.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Motori

Dal 550 Spyder alla 911: il contagiri centrale che definisce il DNA Porsche

Senza categoria

Fano accoglie la terza edizione di “Sopravènto”: il festival che unisce musica e mare

Società

Mastella e Di Pietro a confronto sul referendum della giustizia: il dibattito a “Realpolitik”

Spettacolo

The Kid LAROI annuncia un’unica data italiana al Fabrique di Milano nel 2026

Moda

Levi’s lancia la Baby Brooklyn Bag: il denim diventa protagonista dello stile P/E 2026

Tecnologia

NIKON lancia i binocoli Monarch M5, Prostaff P7 e Sportstar EX II

Spettacolo

Bresh annuncia una nuova data a Roma e torna protagonista al Festival di Sanremo

Moda

Vans x OAMC: heritage e performance in chiave contemporanea

Motori

KINTO Italia celebra un anno di successi e crescita nei servizi di mobilità

Giochi

Echoes of the End arriva su PlayStation Plus con un aggiornamento romantico

Società

Mazda Italia e Peter Pan ODV: 17 anni di solidarietà per le famiglie dei bambini oncologici

Motori

Yamaha NMAX 155 Tech MAX 2026: prestazioni superiori e design premium

Tecnologia

Milano Cortina 2026: la tecnologia Samsung connette ogni istante dei Giochi Olimpici Invernali

Motori

Motodays 2026 accende i motori: formazione, test ride e sicurezza al centro dell’evento di Fiera Roma

Motori

Jaecoo 8 SHS-P: una nuova era del fuoristrada di lusso

Spettacolo

Low-Red torna con “Eterno”: un singolo che anticipa l’album “Mario III”

Motori

Citroën Berlingo torna anche diesel: da 23.900 euro per i professionisti

Spettacolo

ATARDE torna con “Palestra (cura di me)”: un viaggio tra fragilità e ironia

Sport

Hyundai corre da Verona a Napoli: energia, sport e condivisione sulle strade italiane

Tecnologia

Samsung porta in Europa la nuova serie Galaxy Book6: potenza, design e intelligenza artificiale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Senza categoria

Fano accoglie la terza edizione di “Sopravènto”: il festival che unisce musica e mare

Dal 15 al 17 maggio, la città marchigiana di Fano si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la terza edizione di Sopravènto,...

3 ore ago

Spettacolo

Bresh annuncia una nuova data a Roma e torna protagonista al Festival di Sanremo

Dopo i live europei e i quattro spettacoli a Genova, Bresh annuncia una nuova tappa estiva: il 10 luglio l’artista si esibirà all’Auditorium Parco...

6 ore ago

Spettacolo

Low-Red torna con “Eterno”: un singolo che anticipa l’album “Mario III”

È uscito  “Eterno”, il nuovo singolo di Low-Red, artista sassarese classe 1998, che segna l’attesa per il lancio del suo prossimo progetto discografico “Mario...

12 ore ago

Spettacolo

ATARDE torna con “Palestra (cura di me)”: un viaggio tra fragilità e ironia

Dopo il successo di “piccola ostrica”, ATARDE torna con un nuovo singolo, “Palestra (cura di me)”, disponibile da venerdì 20 febbraio. Il brano rappresenta...

12 ore ago