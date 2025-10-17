THE LAST DINNER PARTY pubblicano il nuovo album “FROM THE PYRE”

Il quintetto londinese The Last Dinner Party ha lanciato il loro acclamato secondo album, ‘From The Pyre’, registrando un successo immediato tra appassionati e critici. Registrato con il produttore vincitore del Grammy Markus Dravs, noto per il suo lavoro con artisti del calibro di Wolf Alice e Florence & The Machine, l’album esprime la maturazione artistica e il talento innato della band.

Descrivendo il loro ultimo lavoro, la band ha affermato: “Questo disco è una raccolta di storie, un luogo allegorico di violenza e rigenerazione. Le canzoni, seppur incentrate su personaggi iconici, rimangono profondamente personali, annerendo eventi quotidiani con un tono quasi epico. Fucili, falci e santi diventano strumenti per raccontare le nostre esperienze, donando loro il peso emotivo che meritano. Questo album è un’esplorazione più cruda e terrena delle nostre storie, abbandonando le cene raffinate a favore di uno scenario naturale ed estremo.”

‘From The Pyre’ è stato accolto calorosamente dalla critica. Rolling Stone UK lo ha descritto come un disco che “dovrebbe consolidare il loro posto nella più grande delle leghe”, mentre DIY Magazine lo ha definito “immediatamente avvincente… The Last Dinner Party l’hanno fatto di nuovo”.

Dopo aver vinto due BRIT Awards, tra cui il prestigioso Premio Breakthrough Artist, la band ha conquistato il pubblico mondiale con concerti sold-out, inclusi tre trionfanti spettacoli nella loro città natale all’Eventim Apollo di Londra. Con un tour da headliner nel Regno Unito e in Irlanda programmato per novembre e una tappa a Milano il 13 febbraio al Fabrique, The Last Dinner Party continuano a dimostrare che la loro forza musicale è solo all’inizio del suo impatto globale.

L’album è disponibile in diverse versioni, inclusi CD e LP standard, oltre a esclusive edizioni speciali. Non perderti questa straordinaria esperienza musicale, un viaggio nell’immaginazione e nella passione che solo The Last Dinner Party riescono a evocare.